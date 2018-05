Fußball Bezirksliga Alb: Brisantes Derby am Hockenloch

Wittlingen / mj

In einem vorgezogenen Bezirksliga-Spiel kommt es heute Abend ab 19 Uhr am Wittlinger Hockenloch zu einem ganz brisanten Derby. Der abstiegsbedrohte TSV Wittlingen empfängt mit dem TSV Dettingen/Erms die Mannschaft der Stunde.

Die Truppe von Dettingens Cheftrainer Erol Türkoglu ist seit 14 Spielen ungeschlagen und schnuppert nach diesem sensationellen Lauf sogar an der Aufstiegsrelegation. „Wir haben uns mit viel Fleiß und couragierten Auftritten in diese tolle Ausgangslage gebracht und wollen jetzt im Saisonendspurt unsere Serie weiter ausbauen, wohlwissend, dass ein Spiel in Wittlingen immer eine gewisse Brisanz mitbringt und es keine einfache Aufgabe für uns werden wird“, sagt Türkoglu im Vorfeld des Derbys und verweist darauf, dass auch das Dettinger Restprogramm wichtig ist: „Wir denken daher immer von Spiel zu Spiel.“

Schwieriges Restprogramm

Mit dem SV Hirrlingen (45 Punkte), der TuS Metzingen (50), und dem FC Rottenburg (42) bekommen es die Ermstäler noch mit drei Teams aus der oberen Tabellenhälfte der Bezirksliga Alb zu tun und mit Spielen gegen den TB Kirchentellinsfurt (27) und FC Engstingen (26) gegen zwei Abstiegskandidaten. Hier könnten die Dettinger mit Siegen sogar Schützenhilfe für ihren heutigen Gegner leisten.

Und für die Wittlinger zählt jeder Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Denn mit 31 Zählern auf dem Konto sind die Kicker vom Hockenloch mittendrin im Abstiegskampf. Der Abstand auf den aktuellen Relegationsplatz-Inhaber TSV Pliezhausen beträgt nur drei Punkte. Positiv könnte sich im Saisonendspurt das Wittlinger-Torverhältnis erweisen. Denn mit 48:54 Toren haben hier von den direkten Konkurrenten nur die Genkinger (43:48) eine bessere Bilanz. Auch das Restprogramm spricht für die Hockenloch-Kicker. „Wir haben es in der eigenen Hand“ so die klare Aussage von Wittlingens Abteilungsleiter Holger Wahl, der darauf verweist, dass man nach der heutigen Partie mit der SpVgg Mössingen (22 Punkte), dem TSV Pliezhausen (28) und dem TSV Altingen (22) durchaus machbare Gegner vor der Brust hat. Allerdings finden diese „Sechs-Punkte-Spiele“ alle auswärts statt. Am vorletzten Spieltag gastiert dann noch der SV Zainingen (38) in Wittlingen.

Eisele fällt bis Saisonende aus

„Die Dettinger werden uns im Derby sicherlich nichts schenken, da sie ja selber noch Punkte für den Aufstiegsrelegationsplatz brauchen. Wir werden jedoch alles daran setzen, um etwas Zählbares am Hockenloch zu behalten“, so die Devise von Wahl, die Stimmung in der Mannschaft, trotz des Ausfalls von Stammtrohüter Holger Eisele (Achillessehnenriss) als gut beschreibt. Wie schwer der Ausfall von Wittlingens Spielertrainer Fadil Aliu wirkt, der sich im Spiel am Mittwoch gegen Altingen, eine unnötige Gelb-Rote Karte einhandelte, wird sich zeigen. „Wir waren am Mittwoch zu zehnt sogar besser als mit elf Mann“, versucht Wahl der Situation wenigstens etwas Gutes abzugewinnen. Spannung ist am Hockenloch somit geboten.