Fußball Bezirksliga Alb: Adamski lässt Zainingen jubeln

SV Hirrlingen gegen

TSV Genkingen 4:1

Der TSV Genkingen verlor sein Gastspiel beim SV Hirrlingen mit 1:4 (1:2). Die Gäste aus Sonnenbühl überraschten die Hirrlinger gleich nach zwei Minuten mit dem 1:0 durch Abwehrchef Patrick Deh. „Aber danach haben wir relativ schnell zu unserem Spiel gefunden und auch schön herausgespielte Tore erzielt“, berichtete Hirrlingens Vorsitzender Mark Biesinger nach dem Spiel. Die Heimelf das Ergebnis noch vor der Pause mit zwei Toren von Steffen Reichert (20.) und Halil Kaya Basar (40.).

Genkingen wechselte eine Viertelstunde vor Schluss doppelt, doch kurz darauf sorgte Moritz Zug mit dem 3:1 für die Vorentscheidung. „Genkingen war wie erwartet ein unangenehmer und robuster Gegner, der mit langen Bällen versucht hat uns in Gefahr zu bringen. Doch bis auf eine Situation beim Stand von 3:1 hatten wir das Spiel unter Kontrolle“, sagte Biesinger. Burak Aygün sorgte sieben Minuten vor Schlusspfiff mit dem 4:1 für die Heimelf vollends für die Entscheidung.

SV Hirrlingen: Johannes, Engraf, Kevin Hartmann, Basar, Aygün (86. Neu), Gall, Straub, Reichert, Esser (56. Saile), M. Zug (86. Frick), Marco Hartmann.

TSV Genkingen: Heinzelmann, Christoph Frank (74. Schenk), Fulde, Patrick Deh, Grauer, Tobias Frank, Saur, Philipp Deh, Mayer, Renner (46. Fetzer), Elser (74. Gentz).

TB Kirchentellinsfurt gegen

SV Zainingen 0:2

Am gestrigen Nachholspieltag empfing der TB Kirchentellinsfurt den Tabellenneunten aus Zainingen. Die Kirchentellinsfurter waren aufgrund der gut aufspielenden Konkurrenz unter Zugzwang. In den ersten Minuten dominierte der TBK die Gäste aus Zainingen und sorgte dafür, dass SVZ-Schlussmann Denis Adamski ständige Beschäftigung hatte. Eine abgefälschte Flanke von Tobias Lock und ein Lattenkopfball von Phil Hombach sorgten für Gefahr. Mit einem Pass durch die Gasse konnten die Gäste sich vor das Tor der Kirchentellinsfurter spielen und das 1:0 durch Goalgetter Derian Adamski erzielen. Ähnlich erzielten die Zaininger etwas später auch das 2:0. Nutznießer war abermals Adamski mit seinem 17. Saisontor. Nach einer etwas schwächeren Phase wurde der TBK wieder gefährlich, als der Torwart der Gäste den Ball fallen ließ. Can Stoffregen schoss den Ball freistehend über den Kasten. Mit dem Stand von 0:2 gingen beide Mannschaften in die Halbzeitpause.

Die zweite Hälfte verlief ohne nennenswerte Torchancen. Zwei Distanzschüsse des SVZ gingen am Tor vorbei. Kirchentellinsfurt ließ im letzten Drittel die entscheidende Genauigkeit vermissen. Einzig und allein ein harmloser Volley von Hakan Durmus in der 65. Minute auf den Zaininger Kasten gab es zu Bestaunen. Die Schlussphase erwies sich nochmal als sehr hitzig. Am Ende blieb es beim nicht unverdienten Auswärtssieg für die Mannschaft von Trainer Ralf Luik.

TB Kirchentellinsfurt: Schneck, Bierlmeier, Mägle, Vasilopoulos, Durmus, Stoffregen (46. Demir), Hombach, Rosa (70. Müller), Lock, Leibßle, Petrolo (46. Marra).

SV Zainingen: Denis Adamski, Vidakovic, Lais, Edel, Andrasch, Wörz, Scheurer (68. Rieck), Stickel, Bächle, Derian Adamski (34. Lamparter), Maucher (46. Götz).

TSV Wittlingen gegen

TSV Altingen 2:2

Der TSV Wittlingen kam gegen den TSV Altingen nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. „Durch zwei dumme Tore lagen wir bereits nach nur 15 Minuten mit 0:2 in Rückstand“, ärgerte sich Wittlingens Abteilungsleiter Holger Wahl nach den 90 Minuten. Die Partie begann verhalten und die Gastgeber bestimmten die ersten Minuten. Wie aus heiterem Himmel schlug jedoch der TSV Altingen zu. Jan Maier (11.) und Felix Stöckle (13.) markierten die Treffer zur 2:0-Führung. Wittlingen wirkte in dieser Phase völlig indisponiert und hatte Mühe wieder ins Spiel zu finden. Altingen spielte aus einer kontrollierten Defensive, musste jedoch nach einem Eckball den 1:2-Anschlusstreffer durch Pascal Maier (26.) hinnehmen. Altingens Keeper Attila Postweiler verhinderte mit zwei Glanzparaden den Ausgleich, indem er zwei Freistöße von Moritz Krohmer (43. und 57.) entschärfte. Auch in der 59. Minute war Postweiler wieder zur Stelle und klärte aus kurzer Distanz gegen Martin Reiff. In der 72. Minute war es dann Sebastian Maier, der nach einer Kopfballvorlage von Krohmer, mit einem schönen Heber über Postweiler den 2:2- Ausgleich markierte. Altingens Daniel Häußler scheiterte noch mit einem Kopfball in der 74. Minute. Beide Teams warfen in der Schlussviertelstunde nochmals alles nach vorne, um den Siegtreffer zu markieren, letztlich blieb es aber beim gerechten 2:2-EndStand. „Schlussendlich müssen wir auch nach dem völlig unnötigen Platzverweis für Fadil Aliu, mit dem einen Punkt zufrieden sein, so Wahl.“

TSV Wittlingen: Möhrle, Beck, Hiller, Gern, Aliu, Pascal Maier, Lamparter, Reiff, Zoffreo (78. Ruess), Krohmer, Sebastian Maier.

TSV Altingen: Postweiler, Mitschele, Haut, Schäfer, Stöckle, Daniel Häußler, Maier (83. Stefan Häußler), Stieb, Wanner (65. Schmengler), Jan Maier (78. Bross), Flynn (70. Baur).

Gelb-Rot: Aliu (65./TSV Wittlingen/70.).

TSV Pliezhausen gegen

TV Derendingen 1:0

Einen wichtigen „Big Point“ landete der TSV Pliezhausen im Nachholspiel des 20. Spieltages gegen den TV Derendingen. Ein am Ende hart erkämpfter 1:0-Heimsieg bringt wichtige drei Punkte im Kampf um den Abstieg. Das Tor des Tages erzielte Marcel Ziegler nach einer feinen Einzelleistung bereits in der 10. Minute. Die lauf- und spielstarken Gäste aus Derendingen hatten zwar etwas mehr Spielanteile doch die besseren Chancen erspielten sich der Gastgeber.

Auch in der zweiten Hälfte blieb es ein interessante Partie, die aufgrund des knappen Spielstandes nicht an Spannung verlor. Die Gäste versuchten alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch waren sie vor dem Tor des TSV zu harmlos. Auf der Gegenseite konnte Pliezhausen die sich ergebenden Konterchancen nicht nutzen. Am Ende blieb es beim zweiten Dreier in Folge. Mit dem Sieg kletterte der TSV Pliezhausen auf den 13. Platz, der am Ende der Saison zur Relegation um den Klassenerhalt berechtigt.

TSV Pliezhausen: Öztürk, Marcel Weimer, Walz, Hermann, Michael Weimer, Bauer, Gemmeke (78. Ziegler), Schumacher, Ziegler (88. Strenger), Bäuerle, Armbruster (90. Schoeibi).

TV Derendingen: Baumgärtner, Braun, Niklas Hegele, Rauscher, Kaiser, Katzmaier, Lang, Gronbach, Fröhlich, Jannis Hegele (68. Cuttaia) (75. Pelz), Untraut.

FC Engstingen gegen

FC Rottenburg 3:5

Acht Tore sahen die Zuschauer bei der Partie FC Engstingen gegen den FC Rottenburg. Dabei setzte sich die Gastmannschaft mit 5:3 durch. „Spielerisch war uns Rottenburg überlegen. Dennoch wäre aus kämpferischer Sicht ein Punkt verdient gewesen“, äußerte Engstingens Spielertrainer Stefan Baisch.

Von Anfang an entwickelte sich eine interessante Partie, bei der es hoch und runter ging. Armin Dietmann brachte seine Mannschaft zur Halbzeit mit zwei Toren in Front (12. und 40.). Doch Rottenburg kam sehr gut aus der Kabine und egalisierte den 0:2-Rückstand in eine 3:2-Führung. Die Torschützen waren Daniel Wiedmaier und Doppelpacker Giovanni Hanuman. Im direkten Gegenzug markierte Kai Schenk zwar nochmals den 3:3-Ausgleich. Doch Rottenburg war einfach kaltschnäuziger und ging abermals mit dem Tor von Lukas Behr in Führung (85.). In der Nachspielzeit sorgte der eingewechselte Luis Paulos für den 5:3-Endstand. Engstingen bleibt durch die zweite Niederlage in Folge weiter auf einem Abstiegsplatz.

FC Engstingen: Kaczmarek, Freudenmann, Werz, Dohrmann, Barho, Penkert, Dietmann, Kaufmann, Bitzer, Kroner, Schenk.

FC Rottenburg: Stapf, Baur, Kopp, Berhane, Weber (62. Rave), Wiedmaier (62. Bolz), Oeschger, Behr (88. Behr), Hanuman (76. Paulos), Wiedmaier, Dettling.