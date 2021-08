Am Sonntag legt die Bezirksliga Alb in der Besetzung des Vorjahres wieder los. Aufgrund der Annullierung aller absolvierten Partien in der Vorsaison und der Entscheidung des Verbandes, dass es weder Auf- noch Absteiger geben wird, duellieren sich nun 18 Mannschaften im Bezirksoberhaus. Dies hat zur Folge, dass man zum Saisonende mit sage und schreibe acht Absteigern rechnen darf – je nachdem, was sich in den oberen Ligen abspielen wird. Sicher ...