Die Bezirksliga Alb startet am Freitag (28.08.2020), um 19 Uhr mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem TSV Riederich und der TuS Metzingen in die neue Saison. Der TSV Riederich, der FV Bad Urach und der TSV Dettingen/Rottenburg sind als Aufsteiger neu hinzugekommen.

TSV Riederich

Trainer Hakan Gargin berichtet von einer sehr guten Vorbereitungsphase. Das Saisonziel lautet ganz klar „Klassenerhalt“. Gargin, der neben seinem spielenden Co-Trainer Fadil Aliu die Kommandos beim Aufsteiger gibt, möchte nicht nur als Mitläufer in der Runde 2020/2021 agieren. „Für uns wird jedes Spiel ein Endspiel sein. Die Bezirksliga ist noch einmal eine ganz andere Nummer. Wir haben eine sehr junge und auf diesem Niveau unerfahrene Mannschaft. Dennoch haben wir uns gut verstärkt und können mit Zuversicht auf die kommende Runde blicken“, ist Gargin optimistisch. Riederich wird im Auftaktspiel trotzdem krasser Außenseiter gegen den Nachbarn TuS Metzingen sein.

Riederich stieg verdient in die Bezirksliga auf

Nach einer sehr guten Hinrunde in der Kreisliga A2, durfte sich Riederich mit neun Punkten Vorsprung als Herbstmeister berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg machen. Der Rest ist bekannt. Durch die Corona-Pandemie wurde die Rückrunde früh unterbrochen und Riederich stieg als Tabellenführer verdient in die Bezirksliga auf. „Natürlich hätten wir dieses Ziel gerne sportlich erreicht und die Saison normal zu Ende gespielt, dennoch freuen wir uns, nach 20 Jahren wieder in der Bezirksliga mitmischen zu dürfen“, sagt TSV-Spielleiter Frank Dengler.

Am ersten Spieltag könnten die Rollen klarer nicht verteilt sein. Auf der einen Seite der TSV als Gastgeber, der vor vier Jahren noch auf Platz sechs der Kreisliga B stand. Auf der anderen Seite die aufstiegsambitionierte TuS Metzingen, ein Schwergewicht im Bezirk und für Dengler gemeinsam mit Croatia Reutlingen auch Topfavorit auf die Meisterschaft. „Am Freitag erwartet uns zum Start eine Herkulesaufgabe. Wir sind krasser Außenseiter. Metzingen gehört sicher nicht zu den Mannschaften, mit denen wir uns als Aufsteiger vorrangig messen müssen. Dennoch freuen wir uns alle, dass es endlich losgeht“, ergänzt Dengler.

In Riederich ist man sich nicht allein aufgrund der verstärkten Abstiegsregelung über die Schwere der Aufgabe bewusst, die Liga zu halten. Personell muss der TSV ohne seinen Abwehrchef aus der Aufstiegssaison, Daniel Andreev, auskommen. Zudem muss das Trainergespann Gargin/Aliu zum Saisonauftakt auf Neuzugang Astrit Kaliqanaj und Berat Dilek (beide urlaubsbedingt) sowie Last-Minute-Transfer Georgi Yordanov (noch nicht spielberechtigt) verzichten.

Vermutlich teuer bezahlen mussten die Riedericher den Pokalerfolg beim TSV Steinhilben. Leistungsträger und Mittelfeldstabilisator Antoniy Balakov, der Neffe von Ex-Bundesligaprofi Krassimir Balakov, musste bereits nach 20 Minuten mit Verdacht auf einen Bänderriss ausgewechselt werden. Auch der Einsatz von Innenverteidiger Marc Euchner ist noch fraglich.

Für Gargin wird es ein ganz besonderes Spiel werden, streifte sich doch der 42-Jährige, der in Bad Urach beheimatet ist, für sechs Jahre das Metzinger Trikot in der Landes- und Verbandsliga über. Auch Aliu, Andreas Kern und der Mannschaftskapitän Alexander Hirning trugen bereits das TuS-Wappen auf ihrem Jersey. „Natürlich gilt auch in Riederich das Einhalten der Maßnahmen gemäß der aktuellen Corona-Verordnung Sport. Wegen der Daten-Erhebung am Eingang wird um rechtzeitiges Erscheinen gebeten“, so Dengler.

FV Bad Urach

Eine starke Saison hat die Mannschaft von Trainer Hüseyin Fidan in der Kreisliga A1 hinter sich gebracht und ist am Ende verdientermaßen aufgestiegen. Zum Zeitpunkt des Abbruches hatte der FVU einen Neun-Punkte-Vorsprung auf den schärfsten Verfolger, den TSV Genkingen. Trainer Fidan geht fest davon aus, dass man es auch sportlich geschafft hätte, nichts mehr angebrannt wäre.

Von einer Selbstverständlichkeit, dass der FV Bad Urach am Ende der Saison 2019/2020 aufsteigt, konnte nicht ausgegangen werden. Denn mit dem SV Zainingen, TSV Genkingen, TSV Steinhilben und dem TSV Wittlingen mussten vier Mannschaften den bitteren Gang von der Bezirksliga in die Kreisliga A1 antreten. Fidan, der die Uracher in seinem zweiten Jahr coacht, spricht von einer tollen Vorbereitungsphase. „Wir haben ein richtig gutes Team. Die Stimmung in der Mannschaft ist super und wir haben einen richtig geilen Teamspirit. Ich könnte mir es aktuell nicht besser vorstellen und wir alle freuen uns, wenn es am Sonntag gegen Ofterdingen losgeht.“

Besonders lobt Fidan die tolle Mannschaftsleistung der vergangenen Runde, möchte aber mit Nico Westphal und den vom Bezirksligaabsteiger Wittlingen gekommenen Onur Seyhan zwei Spieler herausheben. „Nico hat eine super Entwicklung gemacht und hat in zweistelligem Bereich Tore erzielt, wie auch zweistellig vorbereitet. Onur hat sich nach seinem Wechsel super eingefügt. Wir alle haben uns als geschlossene Mannschaft toll präsentiert und noch einmal auf taktischer Ebene immens weiterentwickelt“, lobt Fidan seine Jungs.

Urach hat sich adäquat verstärkt

Der FVU-Trainer geht die Sache sehr ambitioniert an, gibt als Saisonziel einen „einstelligen Tabellenplatz“ aus, sollte die Mannschaft von größeren Verletzungsproblemen verschont bleiben. Etwas unglücklich fand der Uracher Coach die lange Wartezeit nach dem Saisonabbruch: „Wir wussten lange nicht, in welcher Liga wir antreten werden. Somit war es für uns als Noch-A-Ligist sehr schwer, Transfers zu tätigen. Es blieben gerade einmal zehn Tage Zeit vor Ende der Wechselperiode, um neue Spieler zu holen. Hier hätte ich mir eine Verlängerung der Wechselfrist gewünscht“, sagt Fidan.

Dennoch haben sich die Jungs aus der Kurstadt mit Abwehrspieler Luigi Mannolo (TSV Dettingen) und Robert Mauro (zurück nach zweieinhalb Jahren Pause) sowie den im Winter von den Young Boys Reutlingen gekommenen Torhüter Ögüt Özgür adäquat verstärkt. Das Gros der Mannschaft ist zusammengeblieben. Einzig Isidro Andre da Costa legt eine Pause ein.

Gegen Ofterdingen sieht Fidan seine Schützlinge keineswegs chancenlos. „Das wird ein heißer Tanz. Die haben sich enorm verstärkt und gehören meiner Meinung nach zu den Geheimfavoriten. Dennoch wollen wir alle unsere Heimspiele gewinnen und werden alles daran setzen, die Punkte hier zu behalten.“ Oder wie es die beiden Bad Uracher Spielleiter Thorsten Gauger und Marcel Mall sagen: „Wir haben eine gute Mannschaft und müssen uns vor niemand verstecken. Wir gehören einfach in die Bezirksliga.“