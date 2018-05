Fußball Bezirk Alb schafft die C-Ligen ab

Region / Freudemann

Der Schritt war schon lange in Planung, nun ist er vollzogen worden: Ab dem neuen Spieljahr 2018/19 wird es im Bezirk Alb keine C-Ligen mehr geben. Weil diese Ligen im Laufe der Jahre mit immer weniger Mannschaften auskommen mussten und auf längere Sicht somit ein sinnvoller Spielbetrieb in Gefahr war, hat der Bezirk nun gehandelt. So hat der Ausschuss Spielbetrieb in seiner Sitzung gestern Abend nun die Abschaffung beschlossen. „Diese Entscheidung ist vom Bezirksvorstand so mitgetragen worden“, sagte der neue Bezirksvorsitzende Josef Haug gestern auf Anfrage.

Das hat zur Folge, dass die noch im Spielbetrieb befindlichen Mannschaften der C-Ligen in die B-Ligen aufgestockt werden. Ab dem neuen Spieljahr sind nun unterhalb der drei A-Ligen acht B-Ligen in Betrieb. Die Verantwortlichen – und auch die Vereine – wollen in diesen Ligen wieder Mannschaftsstärken von 13 bis 14 Teams. Dies ist nun wieder möglich. Das hatten auch Vereinsvertreter beim Bezirkstag so gefordert.

Gleichwertige Staffeln

Die Einteilung sieht künftig so aus, dass der Bereich Münsingen zwei B-Ligen hat, die Bereiche Reutlingen und Tübingen jeweils drei. Eine genaue Einteilung gibt es noch nicht. Eine Zusammenstellung der einzelnen Staffeln ist erst möglich, wenn die Meldebögen der Vereine vorliegen. Diese sind aufgefordert, bis Mitte Juli Bescheid zu geben. „Wir versuchen die neuen Staffeln gleichmäßig aufzufüllen. Es gibt eine bestimmte Wertigkeit und auch die geographische Lage spielt eine Rolle“, sagt Haug, wobei der Vorsitzende auch auf Wünsche eingehen möchte. Es sollen „annähernd gleichwertige B-Staffeln entstehen“.

Haug betont, dass dieser Schritt „längst überfällig“ gewesen sei. Der Verband hatte seit längerer Zeit immer wieder moniert, dass im Bezirk Alb die vorgegebene pyramidenförmige Struktur bei einer Bezirksliga, fünf B-Ligisten und nur vier C-Ligisten nicht gegeben sei.

Dazu komme, so Haug weiter, dass pro Spieljahr sich zwei bis drei Mannschaften im Schnitt abmelden und zwar überwiegend aus den C-Ligen. So gesehen seien die C-Ligen nicht mehr zu halten gewesen.

Relegation

Die Relegationstermine stehen bereits fest. Die Austragungsorte sind zwar festgelegt, müssen aber noch von den ausrichtenden Vereinen bestätigt werden.

In der Relegation zur Landesliga geht es 13. Juni los. Um 18 Uhr trifft der Vize der Bezirksliga Alb auf den Vize Schwarzwald. In der zweiten Runde am 16. Juni (15.30 Uhr) spielt der Vize Alb gegen den Vize Nördlicher Schwarzwald bzw. Böblingen/Calw. Am Sonntag, 24. Juni, 15 Uhr, spielt schließlich der Qualifikant Bezirksliga gegen den Nichtabsteiger Landesliga (Staffel 3). Im Bezirk Alb geht es am 12. Juni (18.30 Uhr) los. Der Nichtabsteiger der A1 trifft auf den Vize B1. Am 13. Juni geht es gleich mit drei Partien weiter, ebenso am 16. Juni. Dabei duellieren sich die B- und A-Liga-Vertreter. Ende ist am 24. Juni (15 Uhr), wenn der Nichtabsteiger Bezirksliga auf den A-Liga-Qualifikanten trifft (genaue Angaben über die Orte der Austragungen folgen).