Kreisliga A1 Alb Auingen mit acht Punkte Rückstand auf die Spitze

Region / puk

Auingens Trainer Andreas Vogel redet gar nicht lange drum herum: „Wir hatten keinen optimalen Saisonstart.“ Und dies bezieht Vogel nicht nur auf die sieben Punkte aus den ersten fünf Spielen. „Schon die Vorbereitung lief nicht alles optimal und bei vielen hat der nötige Zug und der Biss gefehlt.“ Nach vielen Einzelgesprächen ist dies nun Geschichte. Vogel und Co-Spielertrainer Marco Berenyi haben ihr Team von der Einstellung dort, wo sie es haben wollen. Neben dem zum Teil fehlenden Engagement kamen in den ersten Wochen auch noch einige Ausfälle wichtiger Spieler hinzu. So konnten Marco Manz, Marco Berenyi und Sebastian Häbe nicht immer wie gewünscht eingesetzt werden. „Damit fehlte uns natürlich schon Qualität, die wir nicht ersetzen konnten“, erklärt der Auinger Cheftrainer. Mit nunmehr acht Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze möchte man nun zunächst auch einmal von Spiel zu blicken. Im Verfolgerduell empfängt der SVA den FV Bad Urach, der ebenfalls sieben Punkte geholt hat. „Das wird für beide Teams ein richtungsweisendes Spiel“, so Vogel.

TSG Upfingen klarer Favorit

Weiterhin ohne Punktverlust steht die TSG Upfingen da. Nach dem 2:0-Auswärtssieg im Spitzenspiel beim FC Engstingen grüßt das Team von Trainer Peter Kaschuba mit 15 Punkten von der Tabellenspitze. Morgen empfängt die TSG den TSV Pfronstetten, der aktuell auf dem drittletzten Tabellenplatz zurückgefallen ist. Neben der TSG Upfingen ist noch der FC Sonnenbühl ohne Saisonniederlage und rangiert mit elf Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Mit siebzehn erzielten Treffern ist das Team von Trainer Sascha Flaig derzeit das torhungrigste Team der Liga. Morgen sind die Sonnenbühler zu Gast beim Aufsteiger in Hayingen, der mit bisher sechs Punkten einen respektablen Saisonstart hinlegte.

Das Positive in der Niederlage

„Das haben wir uns vom Ergebnis schon etwas anders vorgestellt“, so FCE-Trainer Nico Gotthardt nach der Niederlage gegen die TSG Upfingen. „Wir haben einfach unsere Vielzahl an Großchancen nicht genutzt. Die Niederlage tut zwar weh, ist aber dennoch kein Beinbruch, da wir wissen, dass wir auf einem guten Weg sind und uns allen klar war, dass wir mit Sicherheit nicht alle Saisonspiele gewinnen können“. Gotthardt sieht sogar einen positiven Effekt: „Die Niederlage wird uns guttun, damit jedem klar wird, dass nicht alles von alleine geht.“ Morgen ist der FCE zu Gast in Mehrstetten, und hier fordert Gotthardt dann natürlich eine entsprechende Reaktion.