Oberliga Aufstiegskandidat FC Villingen kommt an die Kreuzeiche

Gattiker

Mit dem FC Villingen kommt der aktuelle Zweite der Fußball-Oberliga an die Kreuzeiche, der vier Punkte Vorsprung auf die Verfolger hat und in der Relegation zur Regionalliga auf den FK Pirmasens und den TSV Lehnerz treffen wird.

Die Schwarzwälder haben in Reutlingen nur einmal gewonnen aber sieben Mal verloren. Gegen Sandhausen traf Ceylan zwei Mal, ehe Niedermann nach dem 2:2 den Siegtreffer erzielte. Doch Weißhaar und Haibt waren wie der Neu-Reutlinger Cristian Giles Sanchez verletzt, leicht angeschlagen.

Villingens Trainer Jago Maric beklagt die für Amateure zu große Belastung mit den englischen Wochen. Zudem spielt der FCV im Südbaden im Pokal-Finale gegen den möglichen Aufsteiger SV Linx, da geht es um 130 000 Euro (live in der ARD am Pfingstmontag).

Große Belastung

Immerhin hat der Gemeinderat 1,1 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um das EBM-Papst-Stadion im Friedengrund regionalligatauglich zu machen. Für den SSV steht nach der Blamage gegen Spielberg Wiedergutmachung an erster Stelle – da gibt es Änderungen. Sieben Neue kamen am Dienstag zum Einsatz. SSV-Fußball-Chef Michael Schuster ist überzeugt, dass man einen anderen SSV sehen wird.

Der sportliche Leiter Giuseppe Ricciardi meint: „Wir spielen eine so gute Rückrunde, präsentieren uns so, das darf nicht sein. Es gab Abspielfehler, Einzelaktionen, zwei vergebene Elfer, das war viel zu wenig. Die Art und Weise geht gar nicht. Alle Dinge, die uns stark machten, fehlten am Dienstag, da will ich eine klare Steigerung aller sehen.”

Kapitän Pierre Eiberger gab zu Protokoll: „Das wird heute ein anderes Spiel. Wir hätten gegen Spielberg, siehe die beiden vergebenen Elfmeter, dennoch gewinnen müssen. Nun müssen wir im dritten Heimspiel in einer Woche noch einmal alles reinwerfen.” SSV-Trainer Teodor Rus war richtig angefressen: „Wir sind dabei, uns alles kaputt zu machen, was wir in Monaten aufgebaut haben. Das mache ich so nicht mit. Ich will eine Körperspannung über 90 Minuten sehen, einige kamen an ihre Grenzen. Einige haben kein Oberliga-Format, fordern aber Einsatzzeiten. Sie haben mich enttäuscht. Ich greife da durch, mit mir geht so etwas nicht. Villingen ist ein Spitzen-Team, wir müssen etwas gutmachen, müssen anders auftreten schon von der Körpersprache her.“ Noch drei Spieltage sind in der Oberliga Baden-Württemberg zu absolvieren: Villingen hat 64 Punkte, Freiberg 60, Bissingen 59. Avdic fehlt noch. „Ich dachte Kuengienda ist nach vier Wochen Pause frisch, deshalb die 90 Minuten. Aber eine solche Leistung lasse ich mir nicht bieten – Belastung hin oder her. Wir haben einiges erreicht, das darf nicht in Frage gestellt werden,” so Rus.