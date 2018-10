FC Trailfingen/Seeburg „Alles in die Waagschale werfen“

Region / sawö

Zu Beginn der laufenden Spielzeit schrammte der FC Trailfingen/Seeburg nur knapp an einem Fehlstart vorbei, doch nach Niederlagen gegen Apfelstetten und Wittlingen II kratzte der FC am dritten Spieltag beim 3:2-Erfolg in Hülben die Kurve und ging danach nie wieder ohne Punkte vom Platz. Diese kleine Serie droht am kommenden Sonntag beim Tabellenführer, der TSG Münsingen, zu reißen. FC-Trainer Sascha Goetsch hält den Spitzenreiter für den klaren Favoriten: „Münsingen hat gerade einen guten Lauf. Mit einem Punkt wären wir super zufrieden.“ Für einen möglichen Überraschungssieg fordert Goetsch vollen Einsatz von seiner Elf: „Wir dürfen natürlich nichts herschenken und müssen alles in die Waagschale werfen.“

Als Saisonziel nennt der Trainer den fünften Tabellenplatz, den der FC aktuell innehält. Warum sich Sascha Goetsch nicht mehr erwartet, begründet er wie folgt: „Wir haben ein paar junge Spieler dabei, deren fußballerisches Können noch nicht so ausgereift ist und wir wechseln viel berufsbedingt, so dass wir jedes Spiel etwas anders aufstellen müssen.“ Auch der Abgang von Topstürmer Hasan Tozlu zum SV Auingen schmerzt, da seine elf Tore in der vergangenen Spielzeit frühzeitig die Abstiegsgefahr bannten. In seine Schuhe treten nun Nachwuchsspieler, die es zu integrieren gilt.

Döbler als Dirigent

Eine wichtige Rolle dabei spielen „die Rädelsführer auf dem Platz,“ so Goetsch: Kapitän Sven Döbler dirigiert die Elf aus der Innenverteidigung heraus, während Alexander Weiß, ebenfalls Defensivmann, ihn dabei unterstützt und Florian Stefan im Angriff mit Einsatzfreude überzeugt.

Wenn dieses Trio es schafft die Elf mitzureißen, sind auch Überraschungssiege gegen die Favoriten der Liga möglich. „Wir haben uns vorgenommen die Großen zu ärgern,“ sagt Goetsch. Hierzu zählten für den Trainer hauptsächlich der Tabellenzweite SV Zainingen II und den Vorjahresdritten SV Apfelstetten, welcher mit Niederlagen gegen den SVZ II und die TSG Münsingen einen etwas holprigen Start einstecken musste. „Apfelstetten hat letztes Jahr mit dem gleichen Kader eine wirklich starke Runde gespielt. Wenn man sich die bisherigen Ergebnisse ansieht, scheint da der Wurm drin zu sein,“ scherzt Sascha Goetsch.

Die TSG Münsingen, die nach der Auftaktniederlage gegen Zainingen II mit sechs Siegen in Folge an die Spitze stürmte, hatte der Trainer aufgrund der vielen Abgänge hingegen nicht als einer der Top-Favoriten auf dem Zettel: „Münsingen habe ich nicht ganz so weit vorne gesehen. Die scheinen sich aus der A-Jugend raus gut verstärkt zu haben.“

Dass man in Trailfingen/Seeburg während Kaderengpässen in Zukunft auf das Norweger Neun-Mann-Modell zurückgreifen wird, hält der Trainer für unwahrscheinlich. „Da bin ich eher dagegen. Wir wollen es vermeiden, wenn es machbar ist. Elf Mann kriegen wir schon immer irgendwie zusammen,“ weiß Goetsch, der im Notfall auch auf Spieler ohne Trainingspraxis zurückgreifen will.