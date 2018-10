Spiel des Tages „Leukis“ landen Auswärtscoup bei TSG

Kirchberg / Von Klaus Helmstetter

Fröhlich hupend und gut gelaunt winkend machten sich Spieler und Anhang der „Leukis“ mit ihren Autos auf die Heimfahrt vom Kirchberger Sportgelände, im Gepäck einen 2:1-Auswärtssieg im Spitzenspiel der Kreisliga A2. „Ich bin irre stolz auf die Jungs. Sie haben gekämpft, den nötigen Willen an den Tag gelegt, sind als Mannschaft aufgetreten und haben individuelle Fehler, die wir in den letzten Spielen gemacht haben, vermieden“, freute sich Spielertrainer Juri Kildau nach dem Schlusspfiff.

Die geschätzten 300 Zuschauer, die bei strahlendem Sonnenschein am Wochenende des Jahresessens zum Kirchberger Sportplatz gekommen waren, sahen ein flottes Spiel zwischen den vor dem Wochenende auf den Rängen 1 und 2 platzierten Teams.

Munteres Spiel

Beide Mannschaften versteckten sich nicht, sondern suchten offensiv ihre Möglichkeiten. Die beste bis dato hatte Kirchbergs Spielertrainer Szabolcs Szvoboda. Aus rund 15 Meter Torentfernung drosch er den Ball völlig frei stehend über den Kasten der Sportfreunde aus Leukershausen. Bei denen sorgte Torspieler Cetin Senel mit schnellen weiten Abschlägen wiederholt auf Jan Schöller und Kollegen in der Offensive immer wieder für Gefahr.

Nach einer Kirchberger Ecke setzte ein solcher weiter Abschlag den Vorgenannten in Szene, der drang in den Strafraum ein, TSG-Keeper Manuel Bauer kaum aus seinem Kasten, klärte, der Stürmer fiel – der Schiri zeigte auf den Punkt. Pascal Wacker lief an und traf (35.) halbhoch zur Führung für die Leukershausener.

Nur fünf Minuten später erlief Schöller erneut einen langen Ball aus dem Mittelfeld, passgenau in die Gasse gespielt, und die Gäste führten mit 0:2. Kirchbergs Co-Trainer Arthur Reiswich sprach später von zwei individuellen Fehlern, die den Tabellenführer von der Jagst in den ersten 45 Minuten auf die Verliererstraße gebracht hätten.

Anschluss direkt nach der Pause

Der zweite Spielabschnitt hätte für die Hausherren nicht besser beginnen können. Kaum hatte der Schiri die Partie wieder frei gegeben, da stand es nach der ersten Aktion prompt nur noch 1:2. Mit einem trockenen Schuss aus vielleicht 13 Metern traf Thomas Raabe völlig unbedrängt. Die Begegnung war wieder offen.

„Nach der Pause spielten wir klar besser, konnten nach dem 1:2 aber nicht mehr nachlegen“, betonte Reiswich. Mit anderen Worten, die „Leukis“ standen kompakt und ließen wenig zu. Der eingewechselte Hermann Bias Gildas hatte eine gute Möglichkeit für die TSG, doch Gästekeeper Cetin Senel war rasch am Boden und parierte aus kurzer Entfernung reaktionsschnell.

Schlussoffensive

In den Schlussminuten drückten die Kirchberger mit Macht, bekamen zwei Freistöße zugesprochen, doch die fanden nicht die erhofften Abnehmer, beziehungsweise blieben in der vielbeinigen Hintermannschaft der Gäste hängen.

„Natürlich möchte ich meiner Mannschaft nach der heutigen Vorstellung ein Lob aussprechen. Wir wissen, was wir können, aber wir wollen nicht überheblich sein und müssen unser Potenzial jedes Wochenende abrufen. Dann können wir positiv in die Zukunft schauen“, bilanzierte ein erfreuter Gästecoach.

„Bislang sind wir daheim sehr souverän aufgetreten. Das haben wir uns auch für heute vorgenommen. Jetzt müssen wir im Training weiter gut arbeiten und nach vorne schauen. Als nächstes haben wir ein schweres Auswärtsspiel gegen Langenburg vor der Brust“, erklärte Arthur Reiswich für die unterlegene TSG Kirchberg.