Die Saison in der 2. Bundesliga ist vorbei. Zeit also, um beim 1. FC Heidenheim 1846 Bilanz zu ziehen. Welcher FCH Spieler war in der diesjährigen Meistersaison Euer Favorit? Vielleicht der erfolgreichste Torschütze, der Dauerbrenner mit den meisten Einsätzen oder doch der Langstreckenläufer mit der stärksten Laufleistung? Ab sofort könnt ihr bei unserem Voting zum „Spieler der Saison“ teilnehmen!

Dein Spieler der Saison: Stimme jetzt ab!

Die Entscheidung liegt bei Euch! Stimmt ab, wer der FCH Spieler der Saison 2022/2023 wird. Das Voting läuft von Donnerstag, 15. Juni, 18 Uhr, bis Donnerstag, 22. Juni, 18 Uhr. Hier geht’s zur Abstimmung: