Bittere Auftaktniederlage Tunesiens Torwart Hassen droht WM-Aus - Spieler schweigen

Moskau / DPA

Dem verletzten tunesischen Torwart Mouez Hassen droht schon vor dem zweiten Gruppenspiel das vorzeitige WM-Aus. Der 23 Jahre alte Schlussmann zog sich beim 1:2 gegen England am Montag eine Schulterverletzung zu und musste schon früh ausgewechselt werden.

Tunesische Medien berichten, für den Keeper sei das Turnier gelaufen. Der Verband hat sich noch nicht offiziell zu Hassen und dessen Verletzung geäußert. Nächster Gegner des Teams von Trainer Nabil Maaloul ist am Samstag (14.00 Uhr) in Moskau Belgien.

Am Tag nach der schmerzhaften Last-Minute-Niederlage hüllten sich Tunesiens Fußballprofis derweil in Schweigen. Am Dienstag gebe es keine Pressegespräche, teilte eine Sprecherin den Journalisten mit.

Die Nordafrikaner hatten am Montag in Wolgograd mit 1:2 gegen England verloren und erst in der Nachspielzeit den entscheidenden Gegentreffer von Doppeltorschütze Harry Kane kassiert. Tunesien verpasste damit auch seinen ersten Sieg bei einer WM seit 1978.

dpa-Twitterlisten zur WM

Crowdtangle zu WM-Themen bei Social Media

WM-Spielplan

FIFA-WM-Homepage

Infos zu WM-Teilnehmern

Infos zu Tunesiens Nationalteam

Tunesiens Team auf Facebook

Ben-Hatira auf Facebook