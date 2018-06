Glücksbringer Ronaldo zu Ziegenbart: „Brachte mir Glück“

Moskau / DPA

Nächste Episode in der Geschichte „Cristiano Ronaldo und sein Ziegenbart-Jubel“.

Auf die Frage, was der neue Bart bedeute, sagte der Weltfußballer: „Das war ein Spaß mit Quaresma. Wir waren vorher in der Sauna und ich begann, mich zu rasieren. Ich habe den Bart stehen lassen und sagte: Wenn ich morgen treffe, lasse ich ihn bis zum Ende des Turniers stehen. Und es brachte mir Glück und jetzt nochmal“, sagte Ronaldo nach dem 1:0-Sieg seiner Portugiesen gegen Marokko am Mittwochabend in Moskau über die Unterhaltung mit seinem Mitspieler Quaresma. „Deshalb bleibt der Bart jetzt stehen.“

Wie schon gegen Spanien war der Weltfußballer auch gegen die Nordafrikaner der einzige Torschütze des Europameisters und hat nun schon vier Treffer bei der Weltmeisterschaft in Russland erzielt. Ronaldo hatte sich beim packenden 3:3 zum WM-Auftakt beim Jubeln am Kinn gekratzt. Dies könnte auch als Anspielung auf die Übersetzung der englischen Abkürzung GOAT („Größter aller Zeiten“/Ziege) interpretiert werden.

