Eigentor-Schütze Gegner muntert Bouhaddouz auf: „Nicht runterziehen“

St. Petersburg / DPA

Marokkos unglücklicher Eigentor-Schütze Aziz Bouhaddouz erhält nach seinem Missgeschick zum WM-Auftakt auch Trost vom Gegner.

Nach dem 1:0-Sieg des Irans durch den Treffer des Profis vom FC St. Pauli ins eigene Netz sprach ihm Reza Ghoochannejhad via Instagram Mut zu. „Ich kenne dich nicht persönlich, aber im Leben gewinnst du manchmal, manchmal verlierst du. Lass dich von diesem Eigentor nicht runterziehen“, schrieb Offensivspieler Ghoochannejhad (30) an Bouhaddouz (31). „Wir sind alle Profis, und das ist Teil des Fußballs. Ich bin so glücklich und stolz auf mein Team und mein Land, aber ich möchte dir auch das Beste für deine Karriere wünschen.“

Bouhaddouz hatte in St. Petersburg in der fünften Minute der Nachspielzeit den einzigen Treffer erzielt. Marokko hat durch die Niederlage vor den Partien gegen Europameister Portugal und Spanien eine denkbar schlechte Ausgangslage für den Kampf ums Achtelfinale.

