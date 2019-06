„Wir freuen uns, dass es endlich losgeht“, sagt Martina Voss-Tecklenburg. Nicht nur für die Bundestrainerin, auch für ihre Spielerinnen wird es Zeit, dass die WM-Mission heute startet. „Die Vorfreude der Mannschaft ist sehr groß“, sagt Co-Kapitänin Svenja Huth. Im Roazhan Park in Rennes trifft die DFB-Auswahl um 15 Uhr (ARD) auf ihren ersten Vorrundengegner China.

Die Startelf verriet Voss-Tecklenburg bei der Abschluss-Pressekonferenz noch nicht. Dieselbe wie im Testspiel gegen Chile wird es aber nicht sein. „Es wird Veränderungen geben“, sagt die 51-Jährige. Naheliegend ist ein Austausch der linken Außenbahn beziehungsweise des rechten Außenverteidigers. Möglich ist, dass Giulia Gwinn den Flügel besetzt und Kathrin Hendrich in die Vierer-Kette rückt.

Letztes Aufeinandertreffen entschied Deutschland für sich

China ist offensiv stark, weshalb auf deutscher Seite ein kompaktes Spiel gefragt ist. Auf Pässe in die Schnittstellen muss das Team achten. Das letzte Aufeinandertreffen endete 2016 mit 1:0 für Deutschland. Die Chinesinnen seien schwer einzuschätzen, sagt Voss-Tecklenburg. „Das Team hat sich seit dem Algarve-Cup im März nochmal positiv verändert. Ich glaube, dass China bei der WM eine gute Rolle spielen wird.“

Voss-Tecklenburg: „Stolz und demütig“

Die deutschen Frauen haben die vergangenen fünf Tage in Rennes genutzt, um an der Taktik zu arbeiten und am Abschluss zu feilen. Im letzten Testspiel war die Chancenverwertung eine der Schwachstellen. Die Partie gegen China ist Voss-Tecklenburgs erstes Pflichtspiel, ihr fünftes überhaupt als Trainerin der deutschen Nationalauswahl. „Es macht mich stolz und demütig“, sagt sie und gibt zu: „Je näher es auf das Spiel zugeht, wird es auch bei mir ein Magengrummeln oder feuchte Hände geben.“



So könnten sie spielen:

Schult – Hendrich, Doorsoun, Hegering, Simon – Leupolz, Däbritz - Huth, Marozsan, Gwinn – Popp