Das International Football Association Board (IFAB) rudert zurück – von seiner eigenen Regeländerung. Seit Juni sind mehrere Neuerungen in Kraft, die bei der Frauen-WM erstmals auf internationalem Rasen zum Tragen kommen. „Der Schiri ist Luft“ gilt nicht mehr, der Gegner muss einen Meter Abstand zur Freistoß-Mauer halten. In Sachen Handspiel gab’s mehr Verwirrung statt Vereinfachung. Doch in Frankreich wird intensiv über eine Neuerung diskutiert: Die Torhüterin muss beim Elfmeter mit einem Fuß die Linie berühren. Bisher waren es beide.

Drei gehaltene Elfmeter in der Vorrunde wiederholt: Schottland traf es hart

Und weil die Schiedsrichter nun besonders darauf achten, wurden in der Vorrunde drei gehaltene Elfmeter zurückgepfiffen – und in Abstimmung mit dem Video-Schiedsrichter wiederholt. Vor allem Schottland traf es hart. Argentinien verschoss einen Elfmeter, doch weil die Torhüterin die Linie verließ, wurde er wiederholt. Argentinien traf dann in der Nachspielzeit zum 3:3 – was den Schottinnen den Einzug ins Viertelfinale zunichte machte. Die Torhüterin sah zudem die gelbe Karte.

„Ich finde diese Regel einfach doof“, sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kurz bevor bekannt wurde, dass die IFAB die Gelb-Verwarnung für das restliche Turnier aussetzt .Auch wenn die Ein-Fuß-Regel bleibt. Denn mit etwas Pech hätte eine Torhüterin wegen ein paar Zentimetern mit gelb-rot vom Platz fliegen können.

