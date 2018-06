WM 2018 im News-Ticker DFB-Test: Deutschland nur 2:1 gegen Saudi-Arabien

Russland / dpa/swp

Nur noch wenige Tage bis zum Anpfiff der Fußball-WM 2018 in Russland. Erfahren Sie hier alle relevanten News zur Nationalmannschaft und zum Geschehen rund um die WM im Ticker von SWP.

+++ DFB-Elf verpatzt die Generalprobe gegen Saudi-Arabien +++

Gewonnen? Ja. Überzeugt? Gar nicht. Generalprobe mit Misstönen: Die Top-Elf des Weltmeisters präsentiert sich gut eine Woche vor ihrem WM-Auftakt noch längst nicht titelreif. Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw kam bei ihrer Generalprobe in Leverkusen gegen Saudi-Arabien trotz guter Ansätze nur zu einem 2:1 (2:0). Zudem sorgte die "Erdogan-Affäre" um Ilkay Gündogan und Mesut Özil erneut für Unmut.

Timo Werner (8.) und ein Eigentor von Omar Othman (43.) ließen zur Pause kaum einen Zweifel am ersten deutschen Sieg nach fünf Spielen aufkommen. Der Abwehrverbund aber zeigte gegen die Nummer 67 der Welt eindeutig zu viele Wackler.

Mehr als manche Unkonzentriertheit ärgerte Löw, dass Gündogan bei seiner Einwechslung (57.) und jedem Ballkontakt ausgepfiffen wurde. Verzweifelt versuchte der Bundestrainer, das Publikum umzustimmen - vergeblich. Gündogan hatte an der Seite von Mesut Özil den umstrittenen türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffen und damit für Wirbel gesorgt. Der angeschlagene Özil (Knieprellung) saß auf der Bank.

+++ Viele Tore sollen Vorfreude schüren +++

Am Freitagabend (19.30 Uhr) steigt der letzte Test der deutschen Nationalmannschaft gegen Saudi-Arabien. Das Ziel ist klar: Viele Tore sollen die Vorfreude auf das Turnier stärken.

+++ Deutscher Gegner Südkorea im vorletzten WM-Test 0:0 gegen Bolivien +++

Der deutsche Gruppengegner Südkorea muss in der Vorbereitung auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland einen weiteren Rückschlag verkraften. Sechs Tage nach dem 1:3 gegen Bosnien-Herzegowina kam die Mannschaft von Trainer Tae-Yong Shin am Donnerstag während des Trainingslagers in Innsbruck nicht über ein 0:0 gegen Bolivien hinaus. Die Asiaten, am 27. Juni in Kasan letzter deutscher Gruppengegner, bestreiten vor der WM noch einen weiteren Test am kommenden Montag in Grödig gegen Senegal.

+++ Reus ohne Angst - Draxler selbstbewusst +++

Nach über zwei Jahren könnte Marco Reus im Nationalteam erstmals wieder in der Startelf stehen. Das bisher große Verletzungspech ist für ihn Vergangenheit. Der Bundestrainer sieht im Dortmunder einen möglichen WM-Trumpf. Doch der BVB-Star hat einen harten Kontrahenten.

Beim letzten Training vor dem Südtiroler Bergpanorama trugen beide pinkfarbene Leibchen und übten in derselben Gruppe. Und auch bei der WM-Generalprobe am Freitag gegen Saudi-Arabien werden Marco Reus und Julian Draxler wohl nebeneinander auflaufen. Doch beim Turnier in Russland sind die zwei Fußball-Nationalspieler auch harte Kontrahenten um den Stammplatz auf Links. „Der Konkurrenzkampf ist da, das weiß ich“, sagte Draxler. „Konkurrenz ist wichtig. Nur so kannst du maximalen Erfolg haben“, bemerkte Reus zum Zweikampf.

Julian Draxler beimTraining der Deutschen Nationalmannschaft zur WM-Vorbereitung in der Sportzone Rungg in Eppan/Südtirol © Foto: Marc Schueler

Vor der abschließenden Übungseinheit am Donnerstag in der Sportzone Rungg führte Bundestrainer Joachim Löw ein Vier-Augen-Gespräch mit Reus, der lange Zeit der größte Pechvogel im Nationalteam war. Vor vier Jahren hatte sich der Mann mit den „außergewöhnlichen Fähigkeiten“ (Joachim Löw) beim 6:1 im letzten Testspiel gegen Armenien schwer verletzt und konnte später den WM-Triumph seiner Kollegen nur am Fernseher erleben. 2016 musste Reus wegen anhaltender Probleme am Schambein aus dem EM-Vorbereitungscamp abreisen.

„Ich würde lügen, wenn ich sagte, dass ich nicht daran denke“, gestand Reus im Trainingslager. Doch der Dortmunder schloss gleich an: „Ich gehe jetzt sicher nicht mit Angst in das Spiel. Ich weiß aus Erfahrung, dass immer etwas passieren kann. Ich werde deshalb in keinem Zweikampf zurückziehen“, erklärte der 29-Jährige vor der WM-Generalprobe für Russland. Erstmals seit dem 2:3 gegen England im März 2016 könnte Reus wieder in der DFB-Startelf stehen.

In Löws Kaderpuzzle für die Startelf zum WM-Auftakt am 17. Juni gegen Mexiko ist die Besetzung der linken Mittelfeldposition die einzige Unbekannte, sofern Innenverteidiger Jérome Boateng und Spielmacher Mesut Özil topfit ins Turnier gehen können. Das Fehlen des angeschlagenen Özil gegen die Saudis eröffnet Reus und Draxler, die beide auch zentral spielen können, die gemeinsame Startelf-Chance.

„Mit Reus, Draxler und Müller sind wir auf diesen Positionen gut besetzt“, hatte Löw nach der Auslese von Leroy Sané zur Besetzung der Außenbahnen erklärt. Dabei gilt der Leverkusener Julian Brandt als Backup für den gesetzten Thomas Müller auf der rechten Seite.

Bundestrainer Joachim Löw (r) schaut bei einer Trainingseinheit auf dem Trainingsgelände zu Marco Reus. © Foto: Christian Charisius

Reus ist derzeit in der Rolle des Herausforderers. Der beim europäischen Topclub Paris Saint-Germain gereifte Draxler hat sich bei Löw in den vergangenen zwei Jahren nach der EM einschließlich des Confed-Cup-Sieges 2017 einen Bonus erarbeitet. „Ich habe sehr viele gute Spiele gemacht. Der Bundestrainer kann mir vertrauen“, sagte Draxler in Südtirol. Mit 24 Jahren kann der gebürtige Gladbecker bereits auf die stattliche Anzahl von 43 Länderspielen verweisen.

Reus ist fünf Jahre älter. Doch viele Verletzungspausen sorgten dafür, dass er in Leverkusen erst zum 31. Mal für Deutschland aufläuft. Im Sommer 2017 verletzte er sich erneut, bis zum Februar diesen Jahres dauerte die Genesung. Löw beobachtete zunächst ein wenig skeptisch die Entwicklung. „Wir hatten abgesprochen, dass ich einen behutsamen Aufbau mache, viel trainiere, viel Kraft entwickle, um einfach sieben Spiele absolvieren zu können“, berichtete Reus.

In Südtirol lobte der Bundestrainer den BVB-Profi fast überschwänglich: „Ich nehme ihn als Spieler wahr, der wahnsinnig geschickt und intelligent ist, die Gegner überraschen kann. Es wirkt bei ihm alles so leicht und spielerisch.“ Er könne eine Rakete sein für sein Team. „Offenbar habe ich im Training und in den Tests einen guten Eindruck hinterlassen. Er hofft wie ich, dass ich jetzt auch bei der WM zünde“, erwiderte Reus.

+++ Özil für Generalprobe fraglich +++

Mit dem Abschlusstraining für die WM-Generalprobe gegen Saudi-Arabien verabschiedet sich die deutsche Nationalmannschaft aus Südtirol. Nach der Übungseinheit am Donnerstagvormittag in der Sportzone Rungg und der anschließenden letzten Pressekonferenz mit Manager Oliver Bierhoff, Stürmercoach Miroslav Klose und Abwehrspieler Jonas Hector wird der DFB-Tross Eppan Richtung Rheinland verlassen. Am Freitag (19.30 Uhr/ARD) steht in Leverkusen noch das Länderspiel gegen WM-Teilnehmer Saudi-Arabien an.

Mesut Özil wird das letzte WM-Testspiel wahrscheinlich verpassen © Foto: Alexander Hassenstein

Spielmacher Mesut Özil wird den letzten WM-Testspiel wahrscheinlich verpassen. Zusätzlich zu den anhaltenden Rückenproblemen plagt sich der 29 Jahre alte Fußballprofi des FC Arsenal mit einer Knieprellung, die er sich im Länderspiel gegen Österreich (1:2) zugezogen hatte. Jérôme Boateng trainiert nach ausgeheilter Muskelverletzung zwar wieder mit dem Team, die WM-Generalprobe kommt für den Abwehrspieler des FC Bayern aber noch zu früh. Alle anderen Spieler sind gesund.

„Wir sind unheimlich fokussiert“, berichtete Vize-Kapitän Sami Khedira zum Abschluss des Trainingscamps. „Wir sind auch sehr selbstkritisch. Nach dem Österreich-Spiel hat kein Spieler gesagt, es war doch nicht so schlimm. Wir haben es ganz klar analysiert“, ergänzte der Weltmeister, der in Leverkusen sein 75. Länderspiel bestreiten kann.

Die deutsche Mannschaft startet am 17. Juni in Moskau gegen Mexiko ins WM-Turnier. Weitere Gruppengegner sind Schweden und Südkorea.

+++ Mexiko-Kader vor WM: Wilde Party mit 30 Escort-Damen +++

Neun Spieler der mexikanischen Fußball-Nationalmannschaft haben offenbar eine Swilde Party mit 30 Escort-Damen gefeiert, berichtet „TVNotas“. Das ganze soll sich am Samstag nach dem Spiel gegen Schottland zugetragen haben. „TVNotas“ untermauert den Bericht mit Fotos, die das Boulevard-Magazin auch auf Twitter postete.

Die Eintracht-Frankfurt-Spieler und Mitglierder der mexikanischen Nationalmannschaft Marco Fabian und Carlos Salcedo sollen an einer Orgie mit 30 Escort-Damen teilgenommen haben. © Foto: Maja Hitij

Die Feier soll nach Medienberichten bis zum Folgetag um 16 Uhr gedauert haben. Folgende Kadermitglieder werden von den mexikanischen Medien namentlich genannt: Zwei Spieler von Eintracht Frankfurt: Carlos Salcedo und Marco Fabián. Außerdem Guillermo Ochoa (Standard Lüttich), Héctor Herrera (FC Porto), Jesús Gallardo (Pumas/Mexiko), Giovani und Jonathan dos Santos (beide L.A. Galaxy/USA), Raúl Jiménez (Benfica Lissabon), Jesús „Tecatito“ Corona (FC Porto). Der mexikanische Fußballverband reagierte auf die Berichte nachsichtig.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der WM-Gruppe H am Sonntag den 17. Juni auf Mexiko.

+++ „Letzten Spirit müssen wir noch entwickeln“ +++

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht in den Endspurt des WM-Vorbereitungslagers in Norditalien. „Wir haben einen guten Teamgeist, aber den letzten Spirit müssen wir noch entwickeln“, sagte Abwehrspieler Mats Hummels. Am vorletzten Trainingstag in Südtirol lässt Joachim Löw nochmals unter Ausschluss der Öffentlichkeit üben.

Der Bundestrainer präpariert am Mittwoch sein Team bereits für den letzten WM-Test am Freitag in Leverkusen gegen Saudi Arabien. Danach bekommen seine Spieler bis zur Abreise nach Russland am kommenden Dienstag nochmal drei Tage frei.

Es wird erwartet, dass Löw bei der Generalprobe schon jene Elf aufbietet, die am 17. Juni in Moskau gegen Mexiko auch ins WM-Turnier starten wird. Das Plus für den Weltmeister: „Wir sind eine gut eingespielte Mannschaft“, betonte Innenverteidiger Hummels.

Für den Münchner wird gegen WM-Teilnehmer Saudi-Arabien, der in der Vorrunden-Gruppe A gegen Gastgeber Russland, Ägypten und Uruguay spielt, ein Partner gesucht. Stammkraft Jérôme Boateng steht nach einer Verletzungspause zwar wieder im Teamtraining, soll aber noch nicht zum Einsatz kommen. Löw wird in den Innenabwehr zwischen dem Bayern-Profi Niklas Süle und Antonio Rüdiger vom FC Chelsea entscheiden.

Auch ohne Boateng werden noch sieben Weltmeister in der ersten Elf erwartet. „Wir sind in einem guten Alter, auf dem Zenit“, sagte Hummels zu seiner Generation der Akteure, die um die 30 Jahre alt sind. „Aber es wird auch in dem einen oder anderen Spiel bei der WM auf einen anderen Spieler ankommen“, ergänzte der Profi des FC Bayern. „Man sieht, dass bei uns viele neue Spieler dabei sind, die ein fester und wichtiger Bestandteil der Mannschaft sind“, sagte Kapitän Manuel Neuer.

+++ 15:05 Sané nimmt es mit Humor +++

Denn Leroy Sané, 22, hat seinen Humor auch nach seinem WM-Aus nicht verloren. Der Jungstar von Manchester City antwortete auf einen Instagram-Post seines Teamkollegen Kyle Walker zur Nicht-Nominierung Sanés für den endgültigen Weltmeisterschaftskader von Bundestrainer Joachim Löw: „Du hast Glück, dass du nicht gegen mich spielen musst, Bruder.“ Walker, der mit England zur WM nach Russland fährt, hatte ein Bild, auf dem er Wasser spuckt, mit den Worten überschrieben: „Wenn du herausfindest, dass Leroy Sané nicht zur Weltmeisterschaft fährt.“

Leroy Sané © Foto: Christian Charisius

+++ 15:00 Kritik an Sané-Entscheidung +++

Englands Fußballlegende Gary Lineker äusserte sich auf Twitter ebenfalls zu Löws Entscheidung: „Kein Sané? Nicht gesund.“

Auch Michael Ballack kommentierte Sanés Nicht-Nominierung auf Twitter. Für den früheren Kapitän sei das eine unnötige Situation: „Mit dieser Nichtnominierung beraubt sich Jogi Löw einer echten Waffe und setzt sich natürlich auch unter massiven Druck.“

+++ 14:59 Tag nach der Streichung +++

Am Tag nach der Streichung von Leroy Sané, Bernd Leno, Nils Petersen und Jonathan Tah aus dem Aufgebot für Russland startete der Bundestrainer mit den in Eppan verbliebenen Nationalspielern den Feinschliff für die Weltmeisterschaft. Eineinhalb Wochen bleiben dem erfahrenen Turnier-Trainer Löw noch, um ein Versprechen einzulösen.

„Ziel ist natürlich das erste Spiel gegen Mexiko. Darauf ist der Fokus gerichtet. Bis dahin werden wir in einem sehr, sehr guten Zustand sein“, sagte der Weltmeistercoach vor dem Endspurt im Trainingslager in Südtirol.

Zwei gute Nachrichten gab es am Dienstag in Eppan: Jérôme Boateng stieg ins Mannschaftstraining ein. Und auch Champions-League-Sieger Toni Kroos ist nach seinem Sonderurlaub endlich mitten drin. Der „absolute Schlüsselspieler“ (Löw) wird am Freitagabend (19.30 Uhr/ARD) bei der WM-Generalprobe in Leverkusen wieder die Chefrolle im deutschen Mittelfeld einnehmen.

Bundestrainer Joachim Löw spricht mit Mesut Özil,der auf dem Rad trainiert. © Foto: SVEN SIMON

+++ 14:25 Özil nimmt nicht an Teamtraining teil +++

Mesut Özil nahm am drittletzten Trainingslagertag nicht am Teamtraining teil. Der Spielmacher absolvierte eine individuelle Einheit im Fitnesszelt, radelte zunächst und stemmte dann Gewichte. Am anschließenden Medientag wollte er zudem als einziger Spieler nicht teilnehmen. Laut DFB begründete das der Arsenal-Profi damit, zu dem umstrittenen Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan schon alles gesagt zu haben.

Teamkollege Ilkay Gündogan, der Erdogan bei der Zusammenkunft in London ein Trikot mit Widmung überreicht hatte, wollte sich zumindest einigen Medienvertretern stellen. Das politisch aufgeladene Thema werden der Verband und die beiden in Gelsenkirchen geborenen Deutsch-Türken nicht los.

Nach dem 1:2 in Österreich und inzwischen fünf Länderspielen ohne Sieg kommt dem sportlich letzten Probelauf gegen WM-Teilnehmer Saudi-Arabien eine größere Bedeutung zu. „Wir müssen uns steigern, definitiv“, sagte Vize-Kapitän Sami Khedira: „Die Trainingssteuerung wird so angelegt, dass wir am Freitag spritziger sind.“

Jerome Boateng im deutschen Trainingscamp © Foto: Alexander Hassenstein

+++ 14:15 Wunschformation mit zwei Fragen +++

In der Wunschformation gibt es nur noch zwei Fragezeichen. Reicht es für Boateng nach dessen Oberschenkelverletzung schon zum ersten Spiel? Und wer erkämpft sich das Startelf-Mandat auf dem linken Flügel, Favorit Julian Draxler oder der Dortmunder Marco Reus?

Positiv ist für Löw, dass er endlich mit dem kompletten Kader arbeiten kann. „Wir haben keine schwerwiegenden Verletzungen, das ist schon mal sehr wichtig.“ Aber es gibt noch Mängel zu beheben. „Das Spiel gegen Österreich hat gezeigt, dass wir in einigen Bereichen diese und nächste Woche noch intensiv arbeiten müssen“, sagte Löw: „Es sind einige Dinge nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben noch einige taktische Probleme aufgezeigt bekommen.“

Nach der Klärung der Nummer-1-Frage steht die Defensivabteilung. Im Tor steht Kapitän Manuel Neuer. Die Viererkette davor bilden Joshua Kimmich, Boateng, Mats Hummels und Jonas Hector. Sollte es für den 29-jährigen Boateng bis zum Mexiko-Spiel nicht reichen, könnte Löw in der Innenverteidigung Niklas Süle oder Antonio Rüdiger aufbieten.

Davor steht das Weltmeister-Bollwerk Khedira/Kroos. Thomas Müller, Özil und Draxler oder Reus bilden die offensive Mittelfeldreihe hinter der Sturmspitze Timo Werner. „Julian Draxler hat einen guten Confed Cup gespielt und da große Fortschritte gemacht“, betonte Löw.

Die FIFA hat zahlreiche Beschwerden über die Geschäftspraktiken von Viagogo beim Verkauf von Eintrittskarten für die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland erhalten. © Foto: Donat Sorokin

+++ FIFA reicht Strafanzeige gegen Ticketplattform ein +++

Der Fußball-Weltverband FIFA verklagt die Ticketplattform Viagogo wegen Verstoßes gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Wie der Verband am Dienstag mitteilte, habe man am Montag bei der Staatsanwaltschaft in Genf eine Strafanzeige gegen das Unternehmen aus der Schweiz eingereicht.

Zuvor habe die FIFA zahlreiche Beschwerden über die Geschäftspraktiken von Viagogo beim Verkauf von Eintrittskarten für die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland erhalten. Damit schloss sich der Verband mehreren Interessengruppen an, die bereits gegen das Unternehmen Klage eingereicht haben.

Der unerlaubte Verkauf und Vertrieb von Tickets sei ein schwerwiegendes Problem, teilte die FIFA mit. Ziel sei ein faires Ticketprogramm. Die einzige offizielle und legitime Website für WM-Tickets sei fifa.com/tickets. „Eintrittskarten, die über nicht autorisierte Vertriebskanäle gekauft wurden, einschließlich aller über die viagogo AG gekauften Tickets, werden storniert, sobald sie identifiziert wurden“, heißt es in der schriftlichen Mitteilung.