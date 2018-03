Fußball Weltmeister Deutschland startet gegen Spanien ins WM-Jahr

Düsseldorf / dpa

Mit einem hochkarätigen Testspiel gegen Spanien startet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Freitag ins WM-Jahr. Bundestrainer Joachim Löw erwartet sich von der Partie im ausverkauften Düsseldorfer Stadion wichtige Erkenntnisse für das Turnier im Sommer. „Wir werden genau hinschauen, wer uns mit Leistung überzeugt“, sagte Löw. Er wird eine Startelf aufbieten, die dem WM-Team schon nahe kommen dürfte. Das Gerüst, verriet Löw, werden die Weltmeister Jérôme Boateng, Mats Hummels, Toni Kroos, Thomas Müller und Mesut Özil bilden. Im Tor steht Marc-André ter Stegen.

Nach dem Spiel reist das Nationalteam noch in der Nacht weiter nach Berlin. Dort steht am kommenden Dienstag der zweite Härtetest gegen Rekordweltmeister Brasilien an. Diese Partie kann Löw dann zur letzten Sichtung vor der Bekanntgabe des vorläufigen WM-Kaders am 15. Mai nutzen. Bei der WM trifft Titelverteidiger Deutschland in der Gruppenphase auf Mexiko, Schweden und Südkorea.