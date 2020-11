U21-Trainer Stefan Kuntz hofft in der schwierigen Planung für die Europameisterschaft auf Rücksicht bei den Spielansetzungen durch die Deutsche Fußball Liga.

„Wir haben schon überlegt, ob wir vielleicht bei der DFL fragen dürfen oder können, ob die Vereine, die viele unserer Spieler haben, nicht sonntags oder montags spielen müssen“, sagte Kuntz nach dem gelösten EM-Ticket. Deutschland reist nach dem 2:1 gegen Wales als Gruppensieger zur Endrunde im kommenden Jahr.

Die EM war wegen der Coronavirus-Pandemie aus diesem in das nächste Jahr verlegt worden und findet in Slowenien und Ungarn in zwei Teilen statt. Los geht die Europameisterschaft mit der Vorrunde vom 24. bis 31. März, die Finalrunde wird vom 31. Mai bis 6. Juni ausgetragen. Ein weiteres Länderspiel oder ein Trainingslager gibt es für die Kuntz-Auswahl nicht.

„Es wäre schon cool, wenn die Jungs nicht noch Sonntag oder Montag spielen müssten, sondern einige Spieler am Freitag oder Samstag zum Einsatz kommen würden“, sagte der 58-Jährige. Die EM-Vorrunde liegt zwischen dem 26. und 27. Spieltag. Zuletzt hatte die Partie zwischen Holstein Kiel und dem Hamburger SV für die verspätete Anreise von Spielern gesorgt.

© dpa-infocom, dpa:201118-99-373384/2