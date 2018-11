Fußball Kroos lobt Kimmich und die jungen Stürmer

Gelsenkirchen / Gerold Knehr

Es war kurz vor der Halbzeit, als in der bei Schalker Spielen so lauten Veltins Arena die ersten Anfeuerungsrufe der 42 186 Zuschauer kamen. Was ein Zuschauer unter dem Tribünendach mit dem deutlich hörbaren Ruf „Ruhe“ quittierte. Gelächter auf den Rängen.

Das 2:2 im für die abgestiegene DFB-Auswahl bedeutungslosen letzten Nations-League-Spiel gegen die Niederlande in der bei weitem nicht ausverkauften Gelsenkirchener Arena machte deutlich, dass das verkorkste Jahr 2018 sich nachhaltig negativ auf die Nationalelf auswirkt. „Wir wissen, dass wir die WM nicht in ein, zwei Spielen vergessen machen können. Richtig rehabilitieren können wir uns erst beim nächsten Turnier“, ahnt Bundestrainer Joachim Löw.

Während kleinere Nationen wie die Schweiz, Portugal und die Niederlande sowie England im Finalturnier der Nations League vertreten sind, geht der geplante Neuaufbau beim viermaligen Weltmeister mühsam voran und wird immer wieder von Rückschlägen begleitet. Über weite Phasen des Spiels gab die verjüngte DFB-Auswahl auf Schalke ein gutes Bild ab, versäumte es aber, die von Timo Werner und Leroy Sane erzielte frühe 2:0-Führung auszubauen.

Die Strafe erfolgte spät und hatte eine umso heftigere Wirkung auf die Stimmung der Spieler und Fans. Quincy Promes und der Liverpooler Verteidiger Virgil van Dijk erzielten den nicht mehr erwarteten Ausgleich für die Holländer.

Nur vier Siege, drei Unentschieden und sechs Niederlagen, so viele wie noch nie in einem Jahr in der deutschen Länderspielgeschichte, sorgen für eine negative Bilanz. Aber es gibt auch Lichtblicke. Die von Niklas Süle scherzhaft als „Mopeds“ bezeichneten jungen Angreifer Serge Gnabry, Leroy Sane und Timo Werner sind nicht nur schnell, sondern auch in der Lage, ihr Tempo für konstruktive Aktionen zu nutzen. „Diese drei da vorne geben uns Optionen, mehr in die Tiefe zu spielen“, sagte Toni Kroos. Sanes Tor zum 2:0 fiel nach solch einem Steilpass des Mittelfeldregisseurs von Real Madrid. Die Versetzung von Joshua Kimmich von der rechten Abwehrseite ins zentrale Mittelfeld begrüßt Kroos ausdrücklich. „Er ist prädestiniert für diese Position. Diese Umstellung hat mich extrem gefreut“, sagt der 28-Jährige. Sami Khedira, der ausgemusterte Ex-Stuttgarter und jetzige Juventus-Turin-Legionär, dürfte diese Einschätzung seines einstigen Nebenmannes mit Interesse zur Kenntnis genommen haben.

Keine Freude über Jubiläum

Auch andere Weltmeister von 2014 werden künftig einen schweren Stand haben. Thomas Müller jedenfalls konnte sich über seinen 100. Länderspieleinsatz nicht freuen. „Es war ein erfrischendes Spiel, wir hätten zum 3:0 nachlegen müssen“, sagte er über die Phase, in der er auf der Bank saß. Als der Münchner auf dem Platz war, fielen die Treffer zum 2:2-Ausgleich. „Das war wie in einem schlechten Film. Aber es passte zu diesem Jahr.“

2019 steht für die Nationalelf im Zeichen der Qualifikation für die EM 2020. Am 2. Dezember werden die deutschen Gruppengegner ausgelost. „Wir sind mit diesen Spielern gut aufgestellt“, geht Löw trotz allem mit einem guten Gefühl in die Winterpause.