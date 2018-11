Nations League Kölner Hector bleibt bei DFB-Team: Stauchung am Sprunggelenk

Kölner Hector bleibt bei DFB-Team: Stauchung am Sprunggelenk

Leipzig / DPA

Nationalspieler Jonas Hector hat sich beim 3:0-Sieg des DFB-Teams gegen Russland eine Verstauchung am linken Sprunggelenk zugezogen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund nach einer weiteren Untersuchung des Kölner Profis mit.

Hector musste in Leipzig in der zweiten Halbzeit nach einem bösen Foul von Alexander Jerochin ausgewechselt werden. Ein Bruch oder ein Bänderriss aber konnte beim 28-jährigen Nationalspieler ausgeschlossen werden. Hector bleibt für das Nations-League-Spiel am Montag gegen Holland weiter im Kader und wird von der medizinischen Abteilung des DFB behandelt. Sein Mitwirken gegen Holland ist offen.