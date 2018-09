UEFA Nations League Hummels: Alle Nationalspieler wollen „sehr viel zeigen“

Stuttgart / DPA

Fußball-Nationalspieler Mats Hummels geht von einem engagierten und überzeugenden Auftritt des DFB-Teams am 6. September im Länderspiel gegen Frankreich aus.

„Ich glaube alle, die da sind, wollen sehr viel zeigen. Wollen zeigen, dass das, was wir in Russland gemacht haben, so nicht hätte passieren dürfen. Das ist sowieso klar. Aber auch nicht wieder passieren wird“, sagte der Verteidiger nach dem 3:0 des FC Bayern München beim VfB Stuttgart. „Ich glaube, dass man ab der ersten Trainingseinheit sehr großes Engagement sehen wird bei jedem Einzelnen.“

Deutschland war bei der Weltmeisterschaft in Russland als Titelverteidiger in der Gruppenphase ausgeschieden. Am kommenden Donnerstag trifft das Team von Bundestrainer Joachim Löw im ersten Länderspiel nach der WM in der Nations League in München auf Frankreich.

