Kommentar Gerold Knehr über Joachim Löws Rolle im Nationalteam Gerade noch rechtzeitig

Ulm / Gerold Knehr

Aus nach der WM-Vorrunde – das ist ein Novum in der Geschichte der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Sechs Niederlagen in einem Kalenderjahr – so viele hat es noch nie in der 111-jährigen Geschichte des DFB gegeben. 2018 geht als Jahr der Negativrekorde in die Fußball-Geschichtsbücher ein. Dass an dessen Ende nun der Abstieg aus der A-Gruppe der neuen Nations League steht, passt ins Bild des sportlichen Schreckens.

Dass ein Trainer eine solche Bilanz übersteht, ist in der schnelllebigen Welt des Sport sehr erstaunlich. Zumal Joachim Löw nach der WM in Russland zunächst wenige Anstalten gemacht hatte, einen konsequenten Neuaufbau einzuleiten. Zu der hätte auch ein neuer, unbelasteter Trainer gut gepasst.

Nach dem 0:3 in den Niederlanden Mitte Oktober hat Löw gerade noch reagiert. Gegen Frankreich und Russland setzte er verstärkt auf junge Spieler. Es ist ein richtiger Weg, welcher der Nationalelf neue Perspektiven eröffnet. Allerdings gilt es, den richtigen Mix zu finden zwischen jungen Spielern, die das für die Weltspitze nötige hohe Tempo gehen können, und etablierten Akteuren wie Toni Kroos, welche die nächste Generation an die Hand nehmen und den Überblick behalten. Rückschläge beim Neuaufbau sind einzukalkulieren.