Spielergebnisse aktualisiert WM-Spielplan 2018 als PDF zum Ausdrucken

Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Russland ist im vollen Gange. So langsam geht es in Richtung Ende der Vorrunde und es zeichnen sich schon erste Überraschungen ab. Damit Sie auch kein Spiel Ihrer Lieblingsmannschaft verpassen, gibt es hier den kostenlosen WM-Spielplan 2018 als PDF zum Downloaden und Ausdrucken. Die aktuellen Spielergebnisse werden täglich eingetragen.

Die besten Fußball-Nationalmannschaften messen sich seit Donnerstag beim größten Sportereignis der Welt in Russland. Und alle wollen spätestens bis zum Finale am 15. Juli eine Frage klären: Welche Nation wird Fußball-Weltmeister im Jahr 2018!

Die WM-Spielplan-PDF gibt es am Ende als druckfähige Version zum Download.

Gruppenphase der WM 2018 in Russland

Zusammensetzung der Gruppe A bei der Fußball-WM in Russland. Laut WM-Spielplan geht es hier bereits am 14 Juni los mit dem Spiel Russland vs. Saudi-Arabien los. © Foto: dpa-infografik GmbH

Gruppe A: Russland, Saudi-Arabien, Ägypten, Uruguay

Donnerstag, 14. Juni 2018:

Russland - Saudi-Arabien spielen in Moskau (17 Uhr)

Freitag, 15. Juni 2018:

Ägypten - Uruguay spielen in Jekaterinburg (14 Uhr)

Dienstag, 19. Juni 2018:

Russland - Ägypten spielen in St. Petersburg (20 Uhr)

Mittwoch, 20. Juni 2018:

Uruguay - Saudi-Arabien spielen in Rostow (17 Uhr)

Montag, 25. Juni 2018:

Uruguay - Russland spielen in Samara (16 Uhr)

Saudi-Arabien - Ägypten spielen in Wolgograd (16 Uhr)

Zusammensetzung der Gruppe B bei der Fußball-WM in Russland. Laut WM-Spielplan geht es hier am 15 Juni mit dem Spiel Marokko vs. Iran los. © Foto: dpa-infografik GmbH

Gruppe B: Portugal, Spanien, Marokko, Iran

Freitag, 15. Juni 2018:

Marokko - Iran spielen in St. Petersburg (17 Uhr)

Portugal - Spanien spielen in Sotschi (20 Uhr)

Mittwoch, 20. Juni 2018:

Portugal - Marokko spielen in Moskau (14 Uhr)

Iran - Spanien spielen in Kasan (20.00 Uhr)

Montag, 25. Juni 2018:

Spanien - Marokko spielen in Kaliningrad (20 Uhr)

Iran - Portugal spielen in Saransk (20 Uhr)

Zusammensetzung der Gruppe C bei der Fußball-WM in Russland. Laut WM-Spielplan geht es hier am 16 Juni mit dem Spiel Frankreich vs. Australien los © Foto: dpa-infografik GmbH

Gruppe C: Frankreich, Australien, Peru, Dänemark

Samstag, 16. Juni 2018:

Frankreich - Australien spielen in Kasan (12 Uhr)

Peru - Dänemark spielen in Saransk (18 Uhr)

Donnerstag, 21. Juni 2018:

Dänemark - Australien spielen in Samara (14 Uhr)

Frankreich - Peru spielen in Jekaterinburg (17 Uhr)

Dienstag, 26. Juni 2018:

Dänemark - Frankreich spielen in Moskau (16 Uhr)

Australien - Peru in Sotschi (16 Uhr)

Zusammensetzung der Gruppe D bei der Fußball-WM in Russland. Laut WM-Spielplan 2018 geht es hier am 16. Juni mit dem Spiel Argentinien gegen Island los. © Foto: dpa-infografik GmbH

Gruppe D: Argentinien, Island, Kroatien, Nigeria

Samstag, 16. Juni 2018:

Argentinien - Island spielen in Moskau (15 Uhr)

Kroatien - Nigeria spielen in Kaliningrad (21 Uhr)

Donnerstag, 21. Juni 2018:

Argentinien - Kroatien spielen in Nischni Nowgorod (20 Uhr)

Freitag, 22. Juni 2018:

Nigeria - Island spielen in Wolgograd (17 Uhr)

Dienstag, 26. Juni 2018:

Island - Kroatien spielen in Rostow (20 Uhr)

Nigeria - Argentinien spielen in St. Petersburg (20 Uhr)

Zusammensetzung der Gruppe E bei der Fußball-WM in Russland. Laut WM-Spielplan geht es hier am 17 Juni mit dem Spiel Costa Rica gegen Serbien los. © Foto: dpa-infografik GmbH

Gruppe E: Brasilien, Schweiz, Costa Rica, Serbien

Sonntag, 17. Juni 2018:

Costa Rica - Serbien spielen in Samara (14 Uhr)

Brasilien - Schweiz spielen in Rostow (20 Uhr)

Freitag, 22. Juni 2018:

Brasilien - Costa Rica spielen in St. Petersburg (14 Uhr)

Serbien - Schweiz spielen in Kaliningrad (20 Uhr)

Mittwoch, 27. Juni 2018:

Serbien - Brasilien spielen in Moskau (20 Uhr)

Schweiz - Costa Rica in Nischni Nowgorod (20 Uhr)

Zusammensetzung der Gruppe F bei der Fußball-WM in Russland. Laut WM-Spielplan geht es hier am 17. Juni mit dem Spiel Deutschland gegen Mexiko los. © Foto: dpa-infografik GmbH

Gruppe F: Deutschland, Mexiko, Schweden, Südkorea

Sonntag, 17. Juni 2018:

Deutschland - Mexiko in Moskau (17 Uhr)

Montag, 18. Juni 2018:

Schweden - Südkorea spielen in Nischni Nowgorod (14 Uhr)

Samstag, 23. Juni 2018:

Südkorea - Mexiko spielen in Rostow (17 Uhr)

Deutschland - Schweden spielen in Sotschi (20 Uhr)

Mittwoch, 27. Juni 2018:

Mexiko - Schweden spielen in Jekaterinburg (16 Uhr)

Südkorea - Deutschland in Kasan (16 Uhr)

Zusammensetzung der Gruppe G bei der Fußball-WM in Russland. Laut der FIFA muss hier am 18 Juni Belgien gegen Panama ran. © Foto: dpa-infografik GmbH

Gruppe G: Belgien, Panama, Tunesien, England

Montag, 18. Juni 2018:

Belgien - Panama spielen in Sotschi (17 Uhr)

Tunesien - England spielen in Wolgograd (20 Uhr)

Samstag, 23. Juni 2018:

Belgien - Tunesien spielen in Moskau (14 Uhr)

Sonntag, 24. Juni 2018:

England - Panama spielen in Nischni Nowgorod (14 Uhr)

Donnerstag, 28. Juni 2018:

England - Belgien spielen in Kaliningrad (20 Uhr)

Panama - Tunesien spielen in Saransk (20 Uhr)

Zusammensetzung der Gruppe H bei der Fußball-WM in Russland. Laut WM-Spielplan ist in dieser Gruppe am 19.Juni Auftakt. Es spielen Kolumbien gegen Japan. © Foto: dpa-infografik GmbH

Gruppe H: Polen, Senegal, Kolumbien, Japan

Dienstag, 19. Juni 2018:

Kolumbien - Japan spielen in Saransk (14 Uhr)

Polen - Senegal spielen in Moskau (17 Uhr)

Sonntag, 24. Juni 2018:

Japan - Senegal spielen in Jekaterinburg (17 Uhr)

Polen - Kolumbien spielen in Kasan (20 Uhr)

Donnerstag, 28. Juni 2018:

Senegal - Kolumbien spielen in Samara (16 Uhr)

Japan - Polen spielen in Wolgograd (16 Uhr)

Achtelfinale der WM

Samstag, 30. Juni 2018:

Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe D (16 Uhr in Kasan)

Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B (20 Uhr in Sotschi)

Sonntag, 1. Juli 2018:

Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A (16 Uhr in Moskau)

Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe C (20 Uhr in Nischni Nowgorod)

Montag, 2. Juli 2018:

Sieger Gruppe E - Zweiter Gruppe F (16 Uhr in Samara)

Sieger Gruppe G - Zweiter Gruppe H (20Uhr in Rostow)

Dienstag, 3. Juli 2018:

Sieger Gruppe F - Zweiter Gruppe E (16 Uhr in St. Petersburg)

Sieger Gruppe H - Zweiter Gruppe G (20 Uhr in Moskau)

Viertelfinale der WM

Freitag, 6. Juli 2018:

Sieger Achtelfinale 1 - Sieger Achtelfinale 2 (16 Uhr in Nischni Nowgorod)

Sieger Achtelfinale 5 - Sieger Achtelfinale 6 (20 Uhr in Kasan)

Samstag, 7. Juli 2018:

Sieger Achtelfinale 7 - Sieger Achtelfinale 8 (16 Uhr in Samara)

Sieger Achtelfinale 3 - Sieger Achtelfinale 4 (20 Uhr in Sotschi)

Halbfinale der WM

Dienstag, 10. Juli 2018:

Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale 2 (20 Uhr in St. Petersburg)

Mittwoch, 11. Juli 2018:

Sieger Viertelfinale 3 - Sieger Viertelfinale 4 (20 Uhr in Moskau)

Spiel um Platz drei

Samstag, 14. Juli 2018:

Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2 (16 Uhr in St. Petersburg)

Finale der WM 2018

Sonntag, 15. Juli 2018:

Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2 (17 Uhr in Moskau)

FIFA-WM größtes Sportereignis der Welt

Elf Tage vor Beginn der Gruppenphase der Fußball-WM 2018 in Russland ist der Pokal nach einer Welttournee in Moskau eingetroffen. Lothar Matthäus präsentiert den WM-Pokal für die internationalen Medien. © Foto: Kirill Zykov

Als Sportereignis ist die WM als das Größte zu bewerten. Das Finalspiel im Jahr 2006, das zwischen Frankreich und Italien ausgetragen wurde, sahen 715 Millionen Menschen auf der Welt. Mit den Zuschauern die über Public Viewing zuschauten, sogar über eine Milliarde. Das gleiche gilt für das WM-Finale 2014 in Brasilien. Insgesamt schalteten über 3,2 Milliarden Menschen das TV-Gerät ein. Schätzungsweise 280 Millionen Fußballfans verfolgten die Begegnungen über das Internet. Insgesamt wurden aus Brasilien 98.087 Stunden Spielberichte gesendet.

Fußball WM 2018: Spielplan als PDF

Wer kein Fußall-Spiel verpassen möchte, kann sich hier den WM-Spielplan downloaden und ausdrucken. Das WM-Finale findet am 15. Juli statt, hoffentlich mit deutscher Beteiligung.