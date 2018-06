Zum Downloaden und Ausdrucken WM-Spielplan 2018 als PDF

Ulm / swp

Am 14. Juni startet die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Damit Sie auch kein Spiel Ihrer Lieblingsmannschaftverpassen gibt es hier den WM-Spielplan 2018 als PDF zum Downloaden und Ausdrucken.

Die besten Fußball-Mannschaften der Welt messen sich in wenigen Tagen beim großen Turnier in Russland. Wahrscheinlich bringt kein sportlicher Event mehr Menschen zusammen vor das TV-Gerät. Und alle wollen eine Frage klären: Wer wird Weltmeister im Jahr 2018! Hier eine Übersicht im Artikel. Die WM-Spielplan-PDF gibt es am Ende als druckfähige Version zum Download.

Gruppenphase der WM 2018 in Russland

Zusammensetzung der Gruppe A bei der Fußball-WM in Russland. Laut WM-Spielplan geht es hier bereits am 14 Juni los mit dem Spiel Russland vs. Saudi-Arabien los. © Foto: dpa-infografik GmbH

Gruppe A: Russland, Saudi-Arabien, Ägypten, Uruguay

Donnerstag, 14. Juni 2018:

Russland - Saudi-Arabien spielen in Moskau (17 Uhr)

Freitag, 15. Juni 2018:

Ägypten - Uruguay spielen in Jekaterinburg (14 Uhr)

Dienstag, 19. Juni 2018:

Russland - Ägypten spielen in St. Petersburg (20 Uhr)

Mittwoch, 20. Juni 2018:

Uruguay - Saudi-Arabien spielen in Rostow (17 Uhr)

Montag, 25. Juni 2018:

Uruguay - Russland spielen in Samara (16 Uhr)

Saudi-Arabien - Ägypten spielen in Wolgograd (16 Uhr)

Zusammensetzung der Gruppe B bei der Fußball-WM in Russland. Laut WM-Spielplan geht es hier am 15 Juni mit dem Spiel Marokko vs. Iran los. © Foto: dpa-infografik GmbH

Gruppe B: Portugal, Spanien, Marokko, Iran

Freitag, 15. Juni 2018:

Marokko - Iran spielen in St. Petersburg (17 Uhr)

Portugal - Spanien spielen in Sotschi (20 Uhr)

Mittwoch, 20. Juni 2018:

Portugal - Marokko spielen in Moskau (14 Uhr)

Iran - Spanien spielen in Kasan (20.00 Uhr)

Montag, 25. Juni 2018:

Spanien - Marokko spielen in Kaliningrad (20 Uhr)

Iran - Portugal spielen in Saransk (20 Uhr)

Zusammensetzung der Gruppe C bei der Fußball-WM in Russland. Laut WM-Spielplan geht es hier am 16 Juni mit dem Spiel Frankreich vs. Australien los © Foto: dpa-infografik GmbH

Gruppe C: Frankreich, Australien, Peru, Dänemark

Samstag, 16. Juni 2018:

Frankreich - Australien spielen in Kasan (12 Uhr)

Peru - Dänemark spielen in Saransk (18 Uhr)

Donnerstag, 21. Juni 2018:

Dänemark - Australien spielen in Samara (14 Uhr)

Frankreich - Peru spielen in Jekaterinburg (17 Uhr)

Dienstag, 26. Juni 2018:

Dänemark - Frankreich spielen in Moskau (16 Uhr)

Australien - Peru in Sotschi (16 Uhr)

Zusammensetzung der Gruppe D bei der Fußball-WM in Russland. Laut WM-Spielplan 2018 geht es hier am 16. Juni mit dem Spiel Argentinien gegen Island los. © Foto: dpa-infografik GmbH

Gruppe D: Argentinien, Island, Kroatien, Nigeria

Samstag, 16. Juni 2018:

Argentinien - Island spielen in Moskau (15 Uhr)

Kroatien - Nigeria spielen in Kaliningrad (21 Uhr)

Donnerstag, 21. Juni 2018:

Argentinien - Kroatien spielen in Nischni Nowgorod (20 Uhr)

Freitag, 22. Juni 2018:

Nigeria - Island spielen in Wolgograd (17 Uhr)

Dienstag, 26. Juni 2018:

Island - Kroatien in Rostow (20 Uhr)

Nigeria - Argentinien in St. Petersburg (20 Uhr)

Zusammensetzung der Gruppe E bei der Fußball-WM in Russland. Laut WM-Spielplan geht es hier am 17 Juni mit dem Spiel Costa Rica gegen Serbien los. © Foto: dpa-infografik GmbH

Gruppe E: Brasilien, Schweiz, Costa Rica, Serbien

Sonntag, 17. Juni 2018:

Costa Rica - Serbien in Samara (14 Uhr)

Brasilien - Schweiz spielen in Rostow (20 Uhr)

Freitag, 22. Juni 2018:

Brasilien - Costa Rica in St. Petersburg (14 Uhr)

Serbien - Schweiz in Kaliningrad (20 Uhr)

Mittwoch, 27. Juni 2018:

Serbien - Brasilien spielen in Moskau (20 Uhr)

Schweiz - Costa Rica in Nischni Nowgorod (20 Uhr)

Zusammensetzung der Gruppe F bei der Fußball-WM in Russland. Laut WM-Spielplan geht es hier am 17. Juni mit dem Spiel Deutschland gegen Mexiko los. © Foto: dpa-infografik GmbH

Gruppe F: Deutschland, Mexiko, Schweden, Südkorea

Sonntag, 17. Juni 2018:

Deutschland - Mexiko in Moskau (17 Uhr)

Montag, 18. Juni 2018:

Schweden - Südkorea spielen in Nischni Nowgorod (14 Uhr)

Samstag, 23. Juni 2018:

Südkorea - Mexiko spielen in Rostow (17 Uhr)

Deutschland - Schweden in Sotschi (20 Uhr)

Mittwoch, 27. Juni 2018:

Mexiko - Schweden in Jekaterinburg (16 Uhr)

Südkorea - Deutschland in Kasan (16 Uhr)

Zusammensetzung der Gruppe G bei der Fußball-WM in Russland. Laut der FIFA muss hier am 18 Juni Belgien gegen Panama ran. © Foto: dpa-infografik GmbH

Gruppe G: Belgien, Panama, Tunesien, England

Montag, 18. Juni 2018:

Belgien - Panama in Sotschi (17 Uhr)

Tunesien - England in Wolgograd (20 Uhr)

Samstag, 23. Juni 2018:

Belgien - Tunesien spielen in Moskau (14 Uhr)

Sonntag, 24. Juni 2018:

England - Panama in Nischni Nowgorod (14 Uhr)

Donnerstag, 28. Juni 2018:

England - Belgien in Kaliningrad (20 Uhr)

Panama - Tunesien in Saransk (20 Uhr)

Zusammensetzung der Gruppe H bei der Fußball-WM in Russland. Laut WM-Spielplan ist in dieser Gruppe am 19.Juni Auftakt. Es spielen Kolumbien gegen Japan. © Foto: dpa-infografik GmbH

Gruppe H: Polen, Senegal, Kolumbien, Japan

Dienstag, 19. Juni 2018:

Kolumbien - Japan in Saransk (14 Uhr)

Polen - Senegal in Moskau (17 Uhr)

Sonntag, 24. Juni 2018:

Japan - Senegal spielen in Jekaterinburg (17 Uhr)

Polen - Kolumbien spielen in Kasan (20 Uhr)

Donnerstag, 28. Juni 2018:

Senegal - Kolumbien spielen in Samara (16 Uhr)

Japan - Polen spielen in Wolgograd (16 Uhr)

Achtelfinale

Samstag, 30. Juni 2018:

Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe D (16 Uhr in Kasan)

Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B (20 Uhr in Sotschi)

Sonntag, 1. Juli 2018:

Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A (16 Uhr in Moskau)

Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe C (20 Uhr in Nischni Nowgorod)

Montag, 2. Juli 2018:

Sieger Gruppe E - Zweiter Gruppe F (16 Uhr in Samara)

Sieger Gruppe G - Zweiter Gruppe H (20Uhr in Rostow)

Dienstag, 3. Juli 2018:

Sieger Gruppe F - Zweiter Gruppe E (16 Uhr in St. Petersburg)

Sieger Gruppe H - Zweiter Gruppe G (20 Uhr in Moskau)

Viertelfinale

Freitag, 6. Juli 2018:

Sieger Achtelfinale 1 - Sieger Achtelfinale 2 (16 Uhr in Nischni Nowgorod)

Sieger Achtelfinale 5 - Sieger Achtelfinale 6 (20 Uhr in Kasan)

Samstag, 7. Juli 2018:

Sieger Achtelfinale 7 - Sieger Achtelfinale 8 (16 Uhr in Samara)

Sieger Achtelfinale 3 - Sieger Achtelfinale 4 (20 Uhr in Sotschi)

Halbfinale

Dienstag, 10. Juli 2018:

Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale 2 (20 Uhr in St. Petersburg)

Mittwoch, 11. Juli 2018:

Sieger Viertelfinale 3 - Sieger Viertelfinale 4 (20 Uhr in Moskau)

Spiel um Platz drei

Samstag, 14. Juli 2018:

Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2 (16 Uhr in St. Petersburg)

Finale der WM 2018

Sonntag, 15. Juli 2018:

Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2 (17 Uhr in Moskau)

Elf Tage vor Beginn der Gruppenphase der Fußball-WM 2018 in Russland ist der Pokal nach einer Welttournee in Moskau eingetroffen. Lothar Matthäus präsentiert den WM-Pokal für die internationalen Medien. © Foto: Kirill Zykov

Spielplan als Download

Wer kein Spiel verpassen möchte, kann sich hier den WM-Spielplan downloaden und ausdrucken. Das WM-Finale findet am 15. Juli statt, hoffentlich mit deutscher Beteiligung.