Die Fans der deutschen Fußball-Nationalmannschaft können sich in der zweiten Ticket-Verkaufphase im Dezember speziell für Eintrittskarten der deutschen EM-Spiele bewerben. Die UEFA öffnet dafür am kommenden Mittwoch, 4. Dezember um 14 Uhr ein Verkaufsfenster, das bis zum 18. Dezember geöffnet ist. Für jedes der drei Gruppenspiele in München stehen für deutsche Fans jeweils 12.000 Karten zur Verfügung.

Für mögliche K.o.-Spiele in Achtel- und Viertelfinale sind es unabhängig vom Spielort je 6000 Karten, für das Halbfinale in London wiederum 12.000 und für das Endspiel am 12. Juli 2020 in Wembley 13.000 Karten. Man kann sich für Einzelspiele bewerben, aber auch für die Kategorie Follow-Your-Team, bei der man Optionsscheine bis zum deutschen Turnier-Aus erwirbt. Die Verteilung der deutschen Fan-Tickets überlässt die UEFA dem Deutschen Fußball-Bund.

Euro 2020: Wie organisiert der DFB die Ticketverteilung?

Bedingung ist unverändert eine Mitgliedschaft im Fan Club Nationalmannschaft und ein UEFA-Ticketkonto, das bis zum 8. Dezember auf der DFB-Plattform www.fanclub.dfb.de/mitglied-werden/ angelegt sein muss. Der DFB unterteilt die Vergabe seinerseits in drei Phasen. Maßgeblich ist ein Bonussystem, das auf Punktzahlen beruht. Je länger ein Fan Mitglied im Fan Club ist oder je mehr Länderspiele er besucht hat, desto mehr Punkte hat er.

In der ersten Phase bis zum 8. Dezember braucht man mindestens sieben Punkte, um ein Ticket zu bestellen. In der zweiten Phase bis zum 12. Dezember sind fünf Bonuspunkte für die Bestellung von einem Ticket notwendig. Anschließend können bis zum 18. Dezember noch alle Fans mit weniger als fünf Bonuspunkten bis zu vier Tickets ordern. Immer gilt das Prinzip: First come, first serve. Geschwindigkeit ist also ein Kriterium.

EM-Tickets: Gibt es noch andere Chancen, an Eintrittskarten zu kommen?

Eine Million der insgesamt rund drei Millionen Karten für die 51 Turnierspiele gehen an die Fans der teilnehmenden 24 Teams. In der ersten Verkaufsphase im Sommer wurden zudem schon 1,5 Millionen Tickets bei mehr als 19 Millionen Anträgen verkauft, als noch keine Spielpaarung feststand. Es bleiben also noch rund 500.000 Karten im Verkauf ohne Teambindung. Auch hierfür können sich Fans über die UEFA-Seite bewerben - ganz ohne Klauseln eines nationalen Verbandes. Auch diese Tickets sind ab dem 4. Dezember zu haben.

Fußball-EM 2020: Was kostet ein Ticket?

Für die Gruppenspiele in München kosten Karten 50, 125 oder 185 Euro. Für das Viertelfinale in der Allianz Arena - wahrscheinlich ohne deutsche Beteiligung - verlangt die UEFA von 75 bis zu 225 Euro. Die billigsten EM-Karten mit 30 Euro gibt es in den Vorrundenspielen in Baku, Bukarest und Budapest. Für das Finale in London kostet die billigste Karte 95 Euro. Die Staffelung geht dann über 295 und 595 bis zu 945 Euro für ein First-Class-Ticket.

EM 2020: Das ist der Spielplan

Die EM wird vom 12. Juni bis 12. Juli 2020 in zwölf Ländern ausgetragen. Alle Partien sind im EM-Spielplan zu finden.

EM 2020 Ort: Wo wird gespielt?

In diesen zwölf Städten wird die EM ausgetragen:

Amsterdam (Niederlande)

Baku (Aserbaidschan)

Bilbao (Spanien)

Budapest (Ungarn)

Bukarest (Rumänien)

Dublin (Irland)

Glasgow (Schottland)

Kopenhagen (Dänemark)

London (England)

München (Deutschland)

Rom (Italien)