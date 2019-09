Rekordnationalspieler Lothar Matthäus fordert einen Startelf-Einsatz des Leverkusener Mittelfeldspielers Kai Havertz im EM-Qualifikationsspiel an diesem Montag (20.45 Uhr, RTL) in Nordirland.

„Egal, ob Joachim Löw gegen Nordirland das System umstellt oder nicht: Meiner Meinung nach muss er Kai Havertz bringen. Denn er ist in Topform“, sagte der 58-Jährige der „Bild“. In einer Formation, wie sie Löw am Freitag gegen die Niederlande gewählt hatte, könne Havertz Marco Reus ersetzen. „Wird das System auf Viererkette umgestellt, gibt es einen Offensivspieler mehr. Dann wäre für beide Platz. Aber klar ist: Havertz muss spielen.“

Nach dem krankheitsbedingten Ausfall von Ilkay Gündogan hatte Löw am Sonntag gesagt: „Wie wir auflaufen werden, muss ich noch sehen. Sicher ist Kai Havertz ein Kandidat für die Startelf.“ Im Spiel gegen die Niederlande war der 20-Jährige im zweiten Abschnitt eingewechselt worden, konnte aber kaum Akzente setzen.

