Nationalmannschaft Der „nette Jogi“ wird resolut

Thomas Müller war im DFB-Trikot lange ein Torgarant – und trifft nicht mehr so wie früher. © Foto: EIBNER/Marc Schueler

Mats Hummels ist nach wie vor ein Abwehrstratege, doch ihm fehlt es an Schnelligkeit. © Foto: Langer / Eibner-Pressefoto

München / Von Gerold Knehr

Sieh an, sieh an. Lange Zeit wurde Bundestrainer Joachim Löw als der „nette Jogi“ wahrgenommen, der in Vasallentreue fest zu verdienten Spielern wie Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolski stand – auch als deren fußballerischer Zenit längst überschritten war.

Mittlerweile jedoch hat sich der „nette Jogi“ zum resoluten Bundestrainer aufgeschwungen. Fast ein dreiviertel Jahr nach der verkorksten Fußball-Weltmeisterschaft in Russland hat der Badener nach reiflicher Überlegung die Konsequenzen gezogen. Mats Hummels, Jérôme Boateng, beide 30 Jahre alt, und Thomas Müller (29), 2014 die gefeierten WM-Helden von Brasilien, spielen in seinen Personalplanungen ab sofort keine Rolle mehr. Im vergangenen Jahr bereits hatte er Sami Khedira mehr oder wenige deutlich mitgeteilt, dass er für in der Nationalmannschaft nicht mehr berücksichtigt werde.

„Wir wollen der Mannschaft ein neues Gesicht geben. Ich bin überzeugt, dass das nun der richtige Schritt ist“, sagte Löw, nachdem er das Trio persönlich in München von seiner Entscheidung unterrichtet hatte. Er bescheinigte Hummels, Boateng und Müller zwar noch Weltklasse, aber keine große Zukunft mehr.

Die Zukunft, das sind andere. Niklas Süle (23) hat auch beim FC Bayern seinen Innenverteidiger-Kollegen Hummels und Boateng bereits den Rang abgelaufen. In der Offensive sitzen Kai Havertz (19), Timo Werner (22), Leroy Sane, Serge Gnabry (beide 23) oder Julian Brand (22) in den Startlöchern.

Vor einigen Monaten war Löw schon einmal nach München gereist, um dort der Öffentlichkeit seine WM-Analyse zu präsentieren. Er räumte einige Fehler ein, bezichtigte sich der Arroganz, nahm einige Korrekturen im Umfeld vor – und baute zunächst weiter auf das bekannte Personal. Das 0:3 am 13. Oktober in Amsterdam gegen die Niederlande in der neu gegründeten Uefa-Nations-League, bei dem zu großen Teil die Russland-Besetzung spielte, öffnete dem Bundestrainer die Augen. Vier Wochen danach gewann die nun deutlich umgebaute Nationalelf ohne Hummels, Boateng und mit dem erst spät eingewechselten Müller ein Testspiel gegen Russland mit 3:0. Die Treffer erzielten Sane, Süle und Gnabry – Löws neue Fußball-Generation.

Harter Schlag für die Spieler

Am 20. März stellt sich die Nationalelf zum Auftakt des neue Länderspieljahres beim Testspiel gegen Serbien in Wolfsburg dem neuen DFB-Sponsor VW vor. Vier Tage später beginnt die Qualifikation für die paneuropäische Fußball-Europameisterschaft 2020 – wieder in Amsterdam, wieder gegen die Niederlande. Für Löw war die jetzige Entscheidung die letzte Möglichkeit zu handeln.

Für die betroffenen Spieler ist Löws Durchgreifen ein harter Schlag. Mats Hummels galt jahrelang als strategischer, umsichtiger Abwehrspieler, der klar denkt und das Spiel analysieren kann. Zuletzt aber hatte er mit dem Tempo im internationalen Spitzenfußball Probleme. Jérôme Boatengs Stärken lagen in seiner Wucht und Dynamik, die aber immer wieder von Verletzungsproblemen gebremst wurden.

Thomas Müller galt als Torjäger, staksiger „Popeye“, Stimmungsmacher und Publikumsliebling lange Zeit als unverzichtbar, läuft aber seit längerem seiner Form hinterher.

Die Enttäuschung bei allen drei Spielern ist nun groß – und könnte auch Auswirkungen auf den FC Bayern München haben, der sich gerade im Bundesliga-Titelrennen wieder an die fast schon enteilte Borussia Dortmund rangerobbt hatte. Auch der deutsche Rekordmeister steht in der nächsten Saison vor einem Umbruch. Kein angenehmes Gefühl für das Trio.

Kroos und Neuer in der Pflicht

Vom Kern der Weltmeistermannschaft 2014 in Brasilien sind nach Löws gestriger Entscheidung nur noch zwei Spieler übrig. Doch auch Toni Kroos und Torhüter Manuel Neuer stehen nun verstärkt unter Beobachtung und müssen sich in der EM-Qualifikation beweisen. Mittelfeldlenker Kroos (29), momentan bei Real Madrid in der Kritik, muss jetzt zeigen, dass er in der Lage ist, seine jungen Nebenspieler anführen.

Kapitän Manuel Neuer (32) ist seit seiner Rückkehr nach seinem Fußbruch nicht mehr in der Form früherer Jahre und hat mit dem sechs Jahre jüngeren Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) einen derzeit super-starken Konkurrenten. „Marc wird seine Chancen bekommen“, hatte Löw vor wenigen Tagen gesagt.

Seine Tabula rasa einen Tag vor Aschermittwoch könnte also nicht die letzte seiner Amtszeit gewesen sein.