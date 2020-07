Bundestrainer Joachim Löw hat den FC Bayern München zur Verpflichtung von Nationalspieler Leroy Sané beglückwünscht und die Bedeutung des Transfers für die Fußball-Bundesliga betont.

„Ich freue mich wie alle hier in Deutschland, dass so ein Spieler, der mit solchen Fähigkeiten und Qualitäten gesegnet ist, in Deutschland spielt“, sagte Löw in der Halbzeit des DFB-Pokalfinals zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen im TV-Sender Sky. Die Verpflichtung des 24-Jährigen sei „ein sehr, sehr guter Transfer“.

Einer Rückkehr der zuletzt formstarken Thomas Müller und Jérôme Boateng in die Nationalmannschaft erteilte Löw erneut eine Absage, hielt aber ein Hintertürchen offen. „Grundsätzlich kann man ja nie so weit vorausschauen“, sagte der 60-Jährige mit Blick auf die beiden Bayern-Profis. „Im Moment würde ich sagen ja, wenn alle Spieler fit sind“, antwortete Löw in der ARD auf die Frage, ob die Tür für die beiden Weltmeister von 2014 zu sei. „Wir haben uns vor eineinhalb Jahren entschieden, einen anderen Weg zu gehen, das war nicht einfach“, ergänzte Löw mit Blick auf die Ausmusterung von Müller, Boateng und Mats Hummels aus der Nationalmannschaft im März 2019.

© dpa-infocom, dpa:200704-99-674863/2