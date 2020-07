Die „Stadt der Engel“ hat viele große Sportteams. Zwei davon, die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James und die Clippers, liefern sich in der Basketball-Profiliga NBA im Kampf um den Titel heiße Duelle. Im Staples Center der Metropole kämpfen die Kings, also die Eishockey-Cracks, um Punkte in der NHL. Erstklassig sind auch die Dodgers (Baseball) und die Rams (American Football). Englands Fußballstar David Beckham befeuerte bis 2012 bei den Galaxy den Soccer-Boom in den USA.

In dieser Sportart sind Los Angeles und Kalifornien noch nicht vertreten

Los Angeles ist nicht nur die Filmmetropole, sondern auch eine Hauptstadt des US-Sports. Allerdings gibt es einen weißen Fleck in der Topliste. Im Land des Frauenfußball-Weltmeisters findet man in der Profiliga National Women’s Soccer League (NWSL) kein Team aus LA, nicht mal eines aus Kalifornien.

Serena Williams und Stars: Angel City will mit FC Hollywood in NWSL durchstarten

Das soll sich ändern. Oscar-Preisträgerin Natalie Portman ist dabei, Tennis-Heldin Serena Williams und sogar das zweijährige Töchterchen Olympia. Die Investorengruppe „Angel City“, zu der auch die Hollywood-Stars Eva Longoria und Jennifer Garner zählen, will ganz großes Fußball-Kino nach LA holen. Ab 2022 soll der „FC Hollywood“ in der NWSL antreten. „Meine Frau und ich wollen mehr Möglichkeiten im Frauensport schaffen. Als jemand, der mit unserer Tochter Stunden damit verbringt, gegen einen Fußball zu treten, möchte ich, dass sie bei dieser Revolution in der ersten Reihe sitzt“, sagt Serena Williams Ehemann Alexis Ohanian.

Nun hofft die Investorengruppe „Angel City“, der auch die früheren US-Nationalspielerinnen Mia Hamm und Abby Wambach angehören, dass Corona die Pläne nicht gefährdet.

Profisportler LeBron James, von den LA Lakers während der Corona-Krise

Die Basketballer jedenfalls hat die Pandemie aus der Stadt getrieben. In gut einer Woche beginnt auf dem Gelände von Disney World in Florida der Kampf um den Einzug in die Final-Playoffs. Die Lakers und die Clippers zählen neben den Milwaukee Bucks zu den Titelfavoriten. LeBron James, der wertvollste Spieler der Lakers, will mit 35 Jahren unbedingt seinen vierten NBA-Titel feiern. Das Jahr 2020 ist für ihn besonderes bewegend. Der Tod seines Freundes Kobe Bryant, Corona, der enorme Schub für soziale und Anti-Rassismus-Themen, für die er seit Jahren kämpft, sind für James eine besondere Motivation.

Dass er nicht in Los Angeles sein kann, dass er monatelang seine Frau und die Kinder nicht sehen kann, dass die Spiele in Florida ohne Zuschauer stattfinden und die NBA-Teams abgeschottet leben, nimmt er hin. „Jeder fragt mich, wie es in der Blase ist und wie es läuft. Ich sage: Es ist 2020. Nichts ist normal. Niemand weiß, ob es jemals wieder so sein wird, wie es war. Aber du passt dich an, findest einen Weg. Darum geht es im Leben.“

Dann könnte es in der National Women’s Soccer League losgehen für den FC Hollywood

Den Weg in die Topteams von Los Angeles finden will auch das Frauenfußball-Projekt von Tennis-Star Serena Williams und Co. Sollten die nun beginnenden Vorbereitungen planmäßig ablaufen, ginge es erstmals im Frühjahr 2022 um Punkte. Der „FC Hollywood“ wäre dann der elfte NWSL-Klub – und ganz bestimmt auch der glamouröseste. Wenngleich der Weg zum Ruhm, den Lakers, Clippers oder Kings genießen, noch sehr weit ist.