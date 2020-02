Hundert Milliarden Nervenzellen und Nervenbahnen in der Länge von ungefähr 5,8 Millionen Kilometern, was in etwa dem 145-fachen Erdumfang entspricht: Das Gehirn des Menschen ist das wohl komplexeste und zugleich beeindruckendste Organ überhaupt. Man sollte meinen, wenn dieser „Supercomputer“...