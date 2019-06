Themen in diesem Artikel Olympia

Woran lag’s? Das ist die Frage, die weder Trainerin noch Spielerinnen kurz nach dem Viertelfinal-Aus gegen Schweden so recht beantworten können. Nach dem Gegentreffer verloren Popp und Co. komplett den Faden. War es die falsche Aufstellung? Die Rotation im System? Oder legten alle zu viel Hoffnung auf das Comeback von Dzsenifer Marozsán? Das Ausscheiden vor dem Halbfinale ist bitter, egal zu welcher Analyse man kommt. Kein Olympia, kein großes Turnier im kommenden Jahr. Bitter für die Entwicklung dieser jungen Nationalmannschaft, aber auch des Frauenfußballs in Deutschland. Was die WM an Aufmerksamkeit generierte, könnte ganz schnell wieder schwinden.

In der europäischen Entwicklung mithalten

Deshalb ist der DFB zwingend in der Verantwortung, in Strukturen zu investieren. Die Bundesliga und ihre Vereine brauchen die notwendige Unterstützung, finanziell und im Marketing, um den Anschluss an die europäische Entwicklung nicht zu verpassen. In England, Spanien und Frankreich ist dieser Prozess in den vergangenen Jahren vorangeschritten, dort ist das öffentliche Interesse durch attraktive Wettbewerbe geweckt. Spielerisch kann Deutschland, trotz WM-Aus, mithalten. Das hat das Team mit seinen herausragenden, jungen Talenten gezeigt. Nun gilt es, ihnen eine Perspektive aufrecht zu halten. Darauf muss die Bundestrainerin ihren Fokus richten, vor allem aber der DFB.