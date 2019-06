Themen in diesem Artikel Olympia

Vier Spiele, vier Siege, kein Gegentor: Die deutsche Nationalmannschaft will ihre Erfolgsserie bei der Fußball-WM 2019 auch gegen Schweden ausbauen. Um 18.30 Uhr (live in der ARD) treffen die beiden Viertelfinalisten im Roazhon Park in Rennes aufeinander. (Dieser Bericht wird laufend aktualisiert.)

Marozsán auf der Bank – Simon und Dallmann in der Startelf

Rund eine Stunde vor der Partie steht die Aufstellung der deutschen Mannschaft fest. Dzsenifer Marozsán sitzt auf der Bank. Ob sie von Beginn an spielen würde, ließ Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bis zuletzt offen. Die 27-jährige Spielmacherin von Olympique Lyon gilt als „Schweden-Schreck“, nachdem sie mehrfach in entscheidenden Spielen gegen die Skandinavierinnen für Deutchland traf. Erstmals von Anfang an spielt Linda Dallmann. Sie rückt für Melanie Leupolz ins Team, Carolin Simon auf der Außenverteidiger-Position für Verena Schweers.

„Wir haben keine Angst“, sagte Verteidigerin Hannah Glas stellvertretend für ihre Mannschaft vor der Partie. Obwohl den Skandinavierinnen in den letzten 24 Jahren kein Sieg gegen Deutschland bei einem Pflichtspiel gelang. Zuletzt unterlagen sie im Olympia-Finale 2016 mit 0:2 gegen die deutsche Nationalmannschaft, in einem Testspiel im April mit 1:2. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg geht optimistisch in das Viertelfinale, das bei unangenehmen äußerlichen Bedingungen stattfinden wird. Über 30 Grad sind noch am Abend im Roazhon Park in Rennes angekündigt.

Heiße Temperaturen: Über 30 Grad werden am Abend in Rennes erwartet

In der Partie geht es nicht nur um den Einzug ins Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2019, sondern auch um das begehrte Olympia-Ticket. Denn nur die besten drei europäischen Teams qualifizieren sich für Olympia 2020 in Tokio. Dies war von Anfang an das große Ziel der jungen DFB-Auswahl, die Trainerin Voss-Tecklenburg ins Viertelfinale der WM führte.

Sieg gegen Schweden reicht fürs Olympia-Ticket

Nach dem Spiel USA gegen Frankreich, bei dem sich die US-Girls mit 2:1 gegen den Gastgeber am Freitagabend im Prinzenpark in Paris durchsetzte, reicht ein Sieg gegen Schweden für das ausgegeben Olympia-Ziel. Die Offensiv-Spielerin Megan Rapinoe, die auch für ihre politischen Statements bekannt ist, machte eine starke Partie und schoss beide Tore.

Megan Rapinoe traf im Viertelfinale gegen Frankreich zweimal. Aus Protest gegen Rassismus und Diskriminierung singt sie die Nationalhymne der der USA vor den Spielen nicht mit. Außerdem kritisierte sie die Fifa wegen mangelnder Unterstützung des Frauenfußballs. Die 33-Jährige nutzt ihre Bekanntheit oft für politische Statements.

© Foto: Ding Xu/dpa

Für Frankreich traf kurz vor Spielende Abwehrchefin Wendie Renard. Mit England und den USA stehen bereits zwei Halbfinalisten fest. Sie treffen am Dienstag, 2. Juli aufeinander. Das zweite Halbfinale zwischen den Niederlanden, das sich am Samstagnachmittag gegen Italien mit 2:0 durchsetzte, und dem Sieger aus der Partie Deutschland gegen Schweden findet am 3. Juli statt. Beide Spiele werden in Lyon, der Frauenfußball-Hochburg in Frankreich, ausgetragen.

