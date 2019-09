Einmaliger Ausrutscher oder Europameisterschaft 2020 in Gefahr? Nach dem 2:4 am Freitagabend in Hamburg im EM-Qualifikationsspiel gegen Schweden muss die deutsche Fußball-Nationalmannschaft an diesem Montag (20.45 Uhr/RTL) in Belfast gegen Nordirland zeigen, wo sie derzeit steht. Bei einem Sieg g...