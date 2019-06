Themen in diesem Artikel Olympia

Während die deutsche Nationalmannschaft bereits in ihrem neuen Quartier in Rennes angekommen ist, steht der Gegner für das Viertelfinal-Spiel der Weltmeisterschaft 2019 noch nicht fest. Erst am Montagabend wird klar sein, ob Deutschland gegen Schweden oder Kanada spielt. Um 21 Uhr ist Anstoß der Partie im Prinzenpark in Paris. Das ARD überträgt das Achtelfinale live. Die Mannschaft, die entweder in der regulären Spielzeit oder in einem möglichen Elfmeterschießen, die Oberhand behält, schafft den Einzug ins Viertelfinale und ist Deutschlands nächster Gegner. Dieses wird am Samstag, 29. Juni (18.30 Uhr/ARD) im Roazhon Park in Rennes ausgetragen.

Schweden als Viertelfinal-Gegner leicht favorisiert

Fragt man die deutschen Spielerinnen, so ist es ein Team, dass sie leicht favorisieren: Schweden. Denn gegen die Elf von Peter Gerhardsson haben sie gute Erinnerungen. Im April gewann die deutsche Nationalmannschaft ein Testspiel mit 2:1. Stürmerin Turid Knaak und Spielführerin Alexandra Popp trafen. Torhüterin Almuth Schult würde sich auf ein Aufeinandertreffen mit Nilla Fischer, die zur neuen Saison vom VfL Wolfsburg zurück in die Heimat zum schwedischen Linköpings FC wechselt, freuen.

Kommt es zum Aufeinandertreffen der ehemaligen Wolfsburger Teamkolleginnen, Nilla Fischer und Almuth Schult, im Viertelfinale?

Aber auch gegen Kanada ist die Statistik nicht schlecht. Bei Olympia 2016 in Rio de Janeiro warf Deutschland mit einem 2:0-Sieg die Kanadierinnen im Halbfinale aus dem Turnier und holte sich später den Olympia-Sieg. Melanie Behringer, die danach ihre Karriere in der Nationalmannschaft beendete, erzielte per Elfmeter die Führung, die in der zweiten Halbzeit von Sara Däbritz auf 2:0 erhöht wurde.

Gute Erinnerungen an Kanada: 2:0-Sieg im Olympia-Halbfinale

Däbritz ist aktuell mit drei Treffern in vier Spielen Top-Torschützin im deutschen Team. Vor einem Jahr gab es übrigens das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften: Wieder holte Deutschland im Testspiel mit 3:2 den Sieg. Es trafen: Svenja Huth, Sara Däbritz und Turid Knaak. Alle drei sind ebenfalls bei der Weltmeisterschaft in Frankreich dabei.

Für das Achtelfinale qualifizierte sich Schweden als Gruppenzweiter, hinter den USA. Gegen Chile (2:0) und Thailand (5:1) gelang in der Vorrunde jeweils ein souveräner Sieg. Nur gegen die US-Girls mussten die Schwedinnen eine 0:2-Niederlage hinnehmen. Auch Kanada wurde Zweiter in seiner Gruppe. Gegen Kamerun gewannen die Kanadierinnen mit 1:0, gegen Neuseeland setzten sie sich mit 2:0 durch. Im letzten Spiel der Vorrunde verpassten sie den Gruppensieg, als sie Niederlande mit 1:2 unterlagen.

Schweden erzielte sieben Siege in 16 Spielen gegen Kanada

16 Mal standen sich Schweden und Kanada bereits auf dem Platz gegenüber. Mit 7:5 Siegen liegt Schweden, laut der Statistik, im Vorteil. Das letzte Duell im März beim Algarve Cup gewann allerdings Kanada im Elfmeterschießen, nachdem es nach regulärer Spielzeit 0:0 unentschieden stand.

