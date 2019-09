Schlagwörter Olympia

Die Bundestrainerin eilte an den vielen wartenden Fans vorbei, in Richtung Mannschaftsbus. Martina Voss-Tecklenburg legte ihre Wasserflasche ab, und kam nur wenige Sekunden später wieder heraus. Jetzt war es an der Zeit, Autogramme zu geben und Glückwünsche entgegenzunehmen – etwa eine Stunde n...