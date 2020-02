Am 12.07.2020 findet das Finale der Fußball-Europameisterschaft in London statt. Im besten Fall spielt auch Deutschland an diesem Tag im Wembley Stadion um den Titel. Doch bis dahin sind es noch einige Spiele. Wann spielt Deutschland wieder das nächste Spiel? Wann spielt Deutschland gegen Frankreich und gegen Portugal? Und wann spielt Deutschland bei der EM das nächste Spiel? Hier eine Übersicht:

Nächstes Spiel Deutschland vor und bei der EM 2020

Das sind die Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bis zum Start der EM am 12.06.2020:

Donnerstag, 26.03.2020 um 20.45 Uhr: Spanien - Deutschland (Länderspiel

Dienstag, 31.03.2020 um 20.45 Uhr: Deutschland - Italien (Länderspiel)

Sonntag, 31.05.2020: Schweiz - Deutschland (Länderspiel)

Das sind die Spiele der Nationalelf während der Europameisterschaft 2020:

Dienstag, 16.06.2020 um 21 Uhr: Frankreich - Deutschland (EM-Spiel)

Samstag, 20.06.2020 um 18 Uhr: Portugal - Deutschland (EM-Spiel)

Mittwoch, 24.06.2020 um 21 Uhr: Deutschland - Playoffsieger (EM-Spiel)

Gruppen, Mannschaften und Spiele der Fußball-Europameisterschaft

Alle Spiele der UEFA EURO 2020 als Übersicht mit Infos zu Gruppen, Mannschaften, Terminen, Austragungsorten und Anstoß sowie dem EM-Spielplan kostenlos als PDF zum Download und Ausdrucken.