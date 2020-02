Die Vorfreude der Fans ist groß - vom 12. Juni bis 12. Juli 2020 findet die Fußball Europameisterschaft statt. Wenn sich diesmal die besten Mannschaften Europas messen, gibt es eine Besonderheit: Die insgesamt 51 Spiele der EM werden in 12 verschiedenen Stadien und Ländern ausgetragen. Wann und wo sind die Spiele? Spielplan, Austragungsorte, aktuelle Fußballnews rund um die EM 2020 - hier gibt es eine Übersicht mit allen Informationen.

Aktuelle Fußballnews rund um die Europameisterschaft

Was ist aktuell bei der deutschen Nationalmannschaft los? Welche Spieler sind verletzt oder sicher in der Startelf? Wer ist Torschützenkönig des Turniers? Was machen die Gruppengegner der Deutschen? Auf wen werden Jogis Jungs treffen? Wer wird Europameister 2020 und wie stehen die Chancen für Löws Team? Hier halten wir euch auf dem Laufenden mit aktuellen Fußballnews rund um die Europameisterschaft von kurz vor Turnier-Start an.

Fußball-Europameisterschaft 2020 - Die Spielorte

Neben der Allianz-Arena in München stehen noch elf weitere Stadien in folgenden Städten auf dem Spielplan der EM 2020. Hier eine Übersicht der Austragungsorte samt Einwohnerzahl der Städte in alphabetischer Reihenfolge:

Amsterdam, Johan-Cruyff-Arena (0,85 Millionen)

Baku, Nationalstadion Baku (2,8 Millionen)

Bilbao, San Mames (0,35 Millionen)

Budapest, Neues Nationalstadion (1,76 Millionen)

Bukarest, Arena Nationala

(1,88 Millionen)

Dublin, Aviva Stadium (0,55 Millionen)

Glasgow, Hampden Park (0,62 Millionen)

Kopenhagen, Telia Parken (0,61 Millionen)

London, Wembley-Stadion (8,79 Millionen)

München, Allianz Arena (1,46 Millionen)

Rom, Olympiastadion Rom (2,87 Millionen)

St. Petersburg, Krestowski-Stadion (4,88 Millionen)

Fußball-Weltmeister 2018: Frankreich gegen Deutschland

Gleich im ersten Spiel trifft die Deutsche Mannschaft auf den Weltmeister 2018. Am Dienstag, 16.06.2020 um 21 Uhr spielt Deutschland gegen Frankreich. Deutschland ist in der Gruppe F - die sieht wie folgt aus:

Playoff-Sieger A

Portugal

Frankreich

Deutschland

Die Spiele der Gruppe F finden in der Allianz Arena in München und im Neuen Nationalstadion in Budapest, dem Ferenc Puskas Stadion, statt.

Tickets für EM-Spiele in der Allianz-Arena in München

Tickets für Spiele der Fußball EM 2020 waren ausschließlich über die Homepage der UEFA zu bekommen. Dabei lief die Vergabe der insgesamt 3 Millionen Tickets wie folgt ab:

Die Hälfte aller Tickets – 1,5 Millionen Karten – ging bereits in der ersten Bewerbungsphase in den Verkauf. Diese startete genau ein Jahr vor dem Start der EM, am 12.06.2019 um 14 Uhr, und lief einen Monat.

Die zweite Bewerbungsphase lief vom 4.12. bis 18.12.2019 und war ausschließlich den offiziellen Fans der Landesverbände vorbehalten. Dabei wurden insgesamt 960.000 Tickets vergeben. Voraussetzung dafür war ein UEFA-Account sowie eine Mitgliedschaft im Fan Club Nationalmannschaft - beide mussten bis zum 25. November angelegt und aktiviert sein.

Ab April 2020 können sich dann Fans von Teams, die sich über die Play-offs qualifiziert haben, für Tickets bewerben. Diese müssen die Kriterien erfüllen, die von ihren nationalen Fußballverbänden aufgestellt wurden.

Karten der UEFA EURO 2020: Das kosten die EM-Tickets

Die Preise der EM-Tickets für die Spiele in der Allianz Arena in München variieren je nach Kategorie:

Die drei Gruppenspiele kosten 50, 125 oder 185 Euro.

Karten für das Viertelfinale in Deutschland kosten 75, 145 oder 225 Euro.

EM-Tickets in anderen Ländern kosten teilweise deutlich weniger, da sie den niedrigeren Lebenshaltungskosten vor Ort angepasst sind. Die Preise für Karten der Achtelfinalspiele in Bukarest oder Baku liegen zum Beispiel bei 30, 75 oder 125 Euro.

Fußball-EM in München: Das sind die Spiele in der Allianz Arena

Wann ist das Spiel im Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland? Wann spielt Deutschland gegen Frankreich? Wann spielt Deutschland gegen Portugal? Fußballfans können insgesamt vier Spiele in der Allianz Arena besuchen. Die Termine der Spiele im Stadion der Landeshauptstadt Bayerns sind wie folgt:

16.06.2020 um 21 Uhr: Gruppe F: Frankreich - Deutschland

20.06.2020 um 18 Uhr: Gruppe F: Portugal - Deutschland

24.06.2020 um 21 Uhr: Gruppe F: Deutschland - Play-off-Sieger A oder D

3.07.2020 um 21 Uhr: Viertelfinale 2: Sieger 4 - Sieger 2

Olympia 2020 und Handball EM 2020

Neben Fußball ist 2020 auch in anderen Sportarten ein wichtiges Jahr. So fand im Januar die Handball EM statt. Vom 24. Juli bis zum 9. August sollen die Olympischen Spiele in Tokio, Japan, stattfinden.

Die EM 2020 im TV und als Stream - alle Sendetermine

Da es bisher noch keine endgültigen Qualifizierungen, Gruppen und Partien gibt, sind Sendetermine bisher nur grob geplant. Eine Übertragung live im Pay-TV auf Sky oder DAZN wird es nicht geben. Im Fernsehen wird es die Spiele live bei ARD und ZDF zu sehen geben. Auch in den Mediatheken der Sender können Fans die Spiele kostenlos streamen.

Gruppe A: 12. bis 21. Juni 2020 (Auftaktspiel: 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit in Rom)

Gruppe B: 13. bis 22. Juni 2020

Gruppe C: 14. bis 22. Juni 2020

Gruppe D: 14. bis 23. Juni 2020

Gruppe E: 15. bis 24. Juni 2020

