Deutschland steht im Achtelfinale und das Team ist bereits am nächsten Spielort in Grenoble angekommen. Doch wer am Samstag (17.30 Uhr/ZDF) gegen die Nationalmannschaft antritt, wird erst am Donnerstagabend feststehen. Wenn die letzten Vorrundenpartien abgepfiffen sind. So sieht es der Turniermodus der WM vor, bei dem die vier besten Tabellendritten ebenfalls eine Runde weiter kommen.

Wenig Zeit um sich intensiv auf den Gegner vorzubereiten

Nigeria, Schottland, Argentinien, Brasilien, Jamaika oder Australien – eine dieser Mannschaften könnte es theoretisch werden. Allen Rechenspielen zum Trotz: Es bleibt wenig Zeit, sich intensiv auf den Gegner vorzubereiten. „Wir müssen gucken, wie die Konstellation ist“, sagt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Dank einem „hervorragenden“ Scouting und Analysten-Team des DFB seien zumindest die Gegneranalysen schnell da. „Den anderen geht es ja auch so“, sagt die 51-Jährige. Und die Mannschaft könne die Zeit nutzen, um vor allem auf sich zu schauen. „Wir haben immer noch Momente im Spiel, wo wir es zu kompliziert oder zu schnell lösen wollen.“

Bemüht man die Statistik so zeigt sich zumindest was den Abschluss angeht, ein Aufwärtstrend: Aus fünf (gegen China) beziehungsweise acht (gegen Spanien) Schüssen aufs Tor, ging jeweils einer rein. Im Spiel gegen Südafrika gab die deutsche Offensive zwölf Schüsse ab – vier landeten hinter der Linie.

Popp’s Kopfballgefahr: „Eine Waffe“

Ein Tor steuerte Alexandra Popp bei, die eine weitere Möglichkeit ausließ und noch einmal wegen Abseits-Stellung zurückgepfiffen wurde. Per Kopf erzielte die 28-Jährige das 3:0. „Es ist eine Waffe und die ist schwer zu verteidigen“, sagt die Bundestrainerin, die Popp Anfang des Jahres zur Spielführerin der Nationalmannschaft ernannt hatte.

Die Stürmerin findet immer besser ins Turnier – wie das gesamte deutsche Team, das bei der Weltmeisterschaft noch kein Gegentor hinnehmen musste. Dass es ein schwerer Start war, betonte auch Voss-Tecklenburg bei der Pressekonferenz nach dem 4:0-Sieg gegen Südafrika. Die Bundestrainerin sagte aber auch: „Deutschland hat Turniere gewonnen, wo es genauso war.“

