Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet am Samstag das erste Achtelfinale der Frauen-WM. Das ZDF überträgt die Partie gegen Nigeria live aus Grenoble. Anstoß ist um 17.30 Uhr. Welches der sieben weiteren Achtelfinals Spannung verspricht? Eine Auswahl der Top-Begegnungen in der Übersicht:

Spanien – USA: Mit 18:0-Toren marschierten die US-Girls durch die Vorrunde. Der amtierende Weltmeister hatte gegen Thailand, Chile und Schweden nur wenig Mühe seine Klasse zu demonstrieren. Am Montag gegen Spanien (18 Uhr) könnte das schon anders aussehen. In einer temporeichen Partiekönnten die Spanierinnen den Top-Favoriten erstmals ein wenig fordern.

Frankreich – Brasilien: 1,87 Meter in der französischen Verteidigung versus 1,62 Meter im brasilianischen Sturm: Das Aufeinandertreffen von Wendie Renard und Rekord-Torschützin Marta verspricht Spannung. Während der Gastgeber unangefochten den Gruppensieg holte, schafften es die Brasilianerinnen durch eine Kampfleistung gegen Italien in die K.o.-Phase. Die Partie wird am Sonntag (21 Uhr) in Le Havre gespielt.

Mit 1,87 Metern ist die französische Abwehrchefin Wendie Renard die größte Spielerin bei der WM.

© Foto: AFP

Italien – China: Die Italienerin gehören zu den Teams, die anfangs nur wenige auf der Rechnung hatte. In der Gruppenphase überzeugten sie mit Kombinationsfußball und technischer Klasse – vor allem im Sturm. Die Chinesinnen, die vor allem über Zweikämpfe ins Spiel kommen, könnten ihnen das am Dienstag (18 Uhr) schwer machen.

Ab Donnerstag, 27. Juni, geht’s mit den Viertelfinals weiter

Die Mannschaften, die den Einzug ins Viertelfinale schaffen, sind dann von Donnerstag (27. Juni) bis Samstag (29. Juni) gefragt. Erreicht die deutsche Elf um Kapitänin Alexandra Popp die nächste K.o.-Runde, spielt sie am Samstag (29. Juni) ums Weiterkommen. Das Viertelfinale wird ab 18.30 Uhr im Roazhon Park in Rennes ausgespielt.

