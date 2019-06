Die Bundestrainerin hat persönlich eine schlechte Erinnerung an den kommenden Viertelfinal-Gegner. 1991, Weltmeisterschaft in China: Deutschland unterlag den Schwedinnen im Spiel um Platz drei mit 0:4. Martina Voss-Tecklenburg, die damals noch unter ihrem Mädchennamen Voss selbst im Nationaltrikot auf dem Platz stand, verletzte sich an der Schulter.

An Negativem war es das aber auch schon in der Statistik. Denn seit 1995 hat Deutschland jedes Pflichtspiel bei einem internationalen Turnier gegen Schweden gewonnen. Zuletzt im Olympia-Finale 2016: Mit 2:1 sicherte sich die Nationalmannschaft den Titel. Im April ging ein Testspiel ebenfalls mit 2:1 zugunsten der DFB-Elf aus.

Schweden eine Runde weiter dank Treffer von Stina Blackstenius

„Jede Serie kann irgendwann zu Ende gehen“, sagt Voss-Tecklenburg – und darauf spekulieren auch die Schwedinnen. Trotzdem sind die Voraussetzungen für das deutsche Team gut: Die Mannschaft von Peter Gerhardsson schaffte am Montagabend den Viertelfinal-Einzug durch einen 1:0-Sieg gegen Kanada. In der Partie mangelte es allerdings über weite Strecken an Tempo und Chancen, etwas glücklich behielten die Schwedinnen dank eines Treffers von Stürmerin Stina Blackstenius die Oberhand.

Vom Viertelfinale am Samstag (18.30 Uhr/ARD) erwartet die Bundestrainerin „ein Spiel auf Augenhöhe“. „Vielleicht braucht es auch ein bisschen Spielglück“, sagt die 51-Jährige zurückhaltend. Sie rechnet damit, dass Spielmacherin Dzsenifer Marozsán in „irgendeiner Form“ in die Partie eingreifen wird.

Bundestrainerin Voss-Tecklenburg empfindet selbst wenig Druck

Nach einem freien Tag am Dienstag will die Bundestrainerin den Fokus der kommenden Trainings auf Taktik und Aufbau legen. Ihre Spielerinnen seien fit, kleinere Blessuren aus dem Achtelfinale gegen Nigeria seien erholt. Auch Torhüterin Almuth Schult, die wegen Anzeichens einer Erkältung eine Pause einlegte, ist in bei den Einheiten wieder dabei.

„Ich weiß, dass wir am Samstag alles geben werden“, sagt Voss-Tecklenburg, die vor dem Viertelfinale selbst nicht viel Druck empfinde. Auch wenn sie zugibt, dass das mit dem erholsamen Schlaf bei einer Weltmeisterschaft so eine Sache sei: „Die Bundestrainerin schläft generell nicht gut, wenn sie nicht zuhause ist.“

Das könnte dich auch interessieren:

Frauen-WM 2019 Schweden: Deutschlands Viertelfinal-Gegner steht fest Im Achtelfinale zwischen Schweden und Kanada setzten sich die Skandinavierinnen mit 1:0 durch. Sie sind damit Viertelfinal-Gegner der deutschen Nationalmannschaft.