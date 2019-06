Die deutsche Nationalmannschaft trifft heute im Achtelfinale (17.30 Uhr/ZDF) auf Nigeria. Im Stade des Alpes in Grenoble spielen die beiden Teams um den Einzug ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2019.

Sieben Mal trafen die beiden Nationen aufeinander, zuletzt bei der WM 2011. Mit 1:0 gewann Deutschland das Spiel der Vorrunde. Alle weiteren Partien konnte die DFB-Auswahl ebenfalls für sich entscheiden.

Vor dem Spiel war die Stimmung im deutschen Team gut. Fokussiert und akribisch habe man auf das Achtelfinale hingearbeitet, sagte Bundestrainerin Voss-Tecklenburg am Freitagnachmittag. Erst wenige Stunden zuvor hatte das Team erfahren, dass Nigeria der kommende Gegner ist. Die Nigerianerinnen hatten drei Tage lang auf ihren Einzug ins Achtelfinale gehofft. Nach dem alle Vorrundenpartien ausgespielt waren stand fest: Durch ein Tor Unterschied schaffte es Nigeria in die K.o.-Phase der WM.

Thomas Dennerby, Schwede und nigerianischer Trainer mit Spielerin Onome Ebi bei der Fifa-Pressekonferenz vor dem Achtelfinale.

© Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Oberdorf und Leupholz im Achtelfinale wieder in der Startelf?

Wer von Anfang an am Samstag auf dem Platz stehen wird, hatte Bundestrainerin Voss-Tecklenburg noch nicht verraten. Auch ob Dzsenifer Marozsán nach ihrem Zehenbruch bereits zum Einsatz kommen könnte, konnte sie noch nicht sagen. Marozsán trainierte am Freitagabend erstmals wieder mit dem Ball und absolvierte die Übungen so wie ihre Teamkolleginnen.

So könnte Deutschland spielen:

Schult - Gwinn, Doorsoun, Hegering, Schweers - Leupolz, Oberdorf - Huth, Magull, Däbritz- Popp

