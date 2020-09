Insteigt die Zahl derweiter an. Ministerpräsident Söder will jetzt eine Maskenpflicht sowie ein Alkoholverbot auf bestimmten öffentlichen Plätzen . Doch auch das bevorstehendedesbereitet dem CSU-Chef Sorgen.

Im europäischen Supercup spielt der FC Bayern München gegen den FC Sevilla. Nach aktuellen Plänen wollen insgesamt rund 2100 Bayern-Fans zum Fußballspiel im UEFA Super-Cup-Finale am Donnerstag, den 24.09.2020 nach Budapest reisen. Angesichts der hohen Infektionszahlen in der ungarischen Hauptstadt habe Söder dabei "ein außerordentlich ungutes Gefühl".

Bei der Einreise nach Ungarn muss neben einer gültigen Eintrittskarte für das Fußballspiel auch ein negativer Corona-Test ausgedruckt vorgelegt werden. Der molekularbiologische SARS-CoV-2 PCR-Test muss von einem anerkannten Labor durchgeführt werden und in englischer oder ungarischer Sprache sein. Der Test darf zum Zeitpunkt der Einreise nicht älter als 3 Tage sein und muss negativ sein. Zudem ist ein Gesundheitscheck an der ungarischen Grenze Pflicht.

Alle Bayern-Fans, die nach Budapest reisen wollen, können sich in derauf das Coronaviruslassen. Das Ergebnis erhalten die Getesteten binnen 24 Stunden an Ihre Email-Adresse. Der Test findet am 21.09. und 22.09.2020, jeweils von 9 Uhr bis 20 Uhr im Gästeparkhaus der Allianz Arena in München statt. Die Anmeldung für den Test ist unter fcbayern.ecocare.center möglich.