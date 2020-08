Lionel Messi will den FC Barcelona nach 20 Jahren ablösefrei verlassen. Entsprechende Berichte der TV-Senderundin Messis Heimat Argentinien seien inzwischen vom Club auf Anfrage bestätigt worden, berichtete die katalanische Fachzeitung, so etwas wie ein Hausblatt von. Der Verein habe von dem 33-Jährigen ein offizielles Schreiben erhalten, hieß es.

Messi habe geschrieben, er wolle eine Klausel in seinemziehen, durch die er am Ende jeder Saison einseitigkönne, hieß es. Ein Giganten-ist wohl programmiert, denn es gibt ein Problem: Diezur Aktivierung der Klausel ist aus Sicht des Vereins für die abgelaufenebereits im Juni abgelaufen, schreiben „Mundo Deportivo“ und auch andere Medien. Messi sei derweil der Ansicht, die Frist müsse verlängert werden, weil auch diewegen der Zwangspause in der Corona-Krise verlängert worden sei.