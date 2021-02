Aufgrund der Corona-Beschränkungen werden mehrere Partien der K.o.-Runde der Champions League und Europa League an einen neutralen Ort verlegt. Betroffen sind auch Spiele der Fußball-Bundesligisten RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach.

Die bislang verlegten Spiele:

Champions League



Partie Datum neuer Austragungsort

RB Leipzig - FC Liverpool 16. Februar (21.00 Uhr) Puskas Arena in Budapest

Atlético Madrid - FC Chelsea 23. Februar (21.00 Uhr) Nationalstadion in Bukarest

Borussia Mönchengladbach - Manchester City 24. Februar (21.00 Uhr) Puskas Arena in Budapest



Europa League



Partie Datum neuer Austragungsort

Molde FK - TSG 1899 Hoffenheim 18. Februar (21.00 Uhr) Estadio de la Cerámica in Villarreal

Real Sociedad San Sebastian - Manchester United 18. Februar (18.55 Uhr) Juventus Stadium in Turin.

Benfica Lissabon - FC Arsenal 18. Februar (21.00 Uhr) Stadio Olimpico in Rom

© dpa-infocom, dpa:210210-99-380509/2