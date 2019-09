Auftritt Diego Maradona, Sommer 1984: Der von den Fans vergötterte Superstar läuft in das proppenvolle Stadion San Paolo in Neapel ein. Mit dem SSC feierte der Ausnahmefußballer in den 1980er Jahren seine größten Erfolge auf Vereinsebene. © Foto: Alfredo Capozzi/DCM/dpa