Länderspiel DFB-Elf gegen Russland ohne Reus - Löw baut auf junge Angreifer

Leipzig / dpa

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet gegen Russland am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) das vorletzte Länderspiel des missratenen WM-Jahres. Gegen die Sbornaja plant Bundestrainer Joachim Löw in Leipzig mit dem jungen Sturm-Trio Timo Werner, Serge Gnabry und Leroy Sané, das zuletzt beim 1:2 in Frankreich gute Ansätze gezeigt hatte. Im Tor wird gegen Russland Kapitän Manuel Neuer stehen.

Fehlen wird Marco Reus. Der BVB-Kapitän ist am Fuß verletzt und kann frühestens am Donnerstag wieder mit dem Lauftraining beginnen. Auch ein Einsatz gegen die Niederlande im Gruppenfinale der Nations League am kommenden Montag ist nicht sicher.

Die DFB-Auswahl konnte nach dem WM-Debakel nur eines ihrer bisher vier Spiele gewinnen. Gegen Peru gab es im September ein 2:1. In der Nations League ist das Löw-Team noch ohne Erfolg. Gelingt gegen die Niederlande kein Sieg, ist der Abstieg aus der Liga A des Wettbewerbs nicht mehr zu verhindern. Zuvor muss Deutschland auf Schützenhilfe der Franzosen hoffen, die am Freitag gegen die Niederlande nicht verlieren dürfen.