Riesige Ventilatoren schieben die schwüle Luft vom linken Spielfeldrand an den rechten. Im Roazhon Park in Rennes herrscht am Tag vor dem Viertelfinale Deutschland gegen Schewden drückende Hitze. Auch fürs Spiel, das am Samstag um 18.30 Uhr (live in der ARD) angepfiffen wird, werden die äußeren Bedingungen nicht besser sein. 36 Grad und pralle Sonne im Stadion sind vorhergesagt.

Und das bei einer Partie, die intensiv werden wird, vom Tempo- und Umschaltspiel lebt. Das erwartet sowohl Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg als auch das schwedische Team und deren Coach Peter Gerhardsson. „Wenn ich an Deutschland denke, denke ich auf alle Fälle an Schnelligkeit“, sagt die schwedische Verteidigerin Hannah Glas. Und fügt hinzu: „Wir haben keine Angst.“ Es sei ein neues Spiel, betont Trainer Gerhardsson, weit entfernt von Statistiken und vorherigen Turnieren. Denn seit 24 Jahren ist die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bei Pflichtspielen gegen Schweden ungeschlagen. Ein Testspiel im April gewann die DFB-Auswahl mit 2:1.

Einsatz von Schweden-Schreck Dzsenifer Marozsán bleibt offen

Für beide Teams geht es neben dem Einzug ins WM-Halbfinale auch um das Ticket für Olympia. Denn nur, wer es unter die besten drei Teams Europas schafft, ist in Tokio 2020 dabei. Noch unklar ist, wie die Bundestrainerin aufstellt. Vor allem, ob sie die bislang verletzte Dzsenifer Marozsán einsetzt, bleibt offen. „Wir können sagen, dass sie im Kader sein wird“, sagt Voss-Tecklenburg zu der Mittelfeldakteurin, vor der vor allem die Schweden großen Respekt haben. Sowohl im EM-Halbfinale 2013 (1:0) als auch im Olympia-Finale 2016 (2:0) traf sie gegen die Skandinavierinnen.

„Wenn sie morgen spielt dann haben wir einen Plan“, sagt Schweden-Coach Gerhardsson. „Und wenn sie auf der Bank sitzt, dann haben wir auch dafür einen Plan.“ Marozsán trainiert seit einigen Tagen wieder mit der Mannschaft, der Zeh am linken Fuß ist aber noch gebrochen. Ein erneuter Tritt im Viertelfinale wäre fatal. Auch das spielt in den Überlegungen der Bundestrainerin eine Rolle. Wahrscheinlich ist, dass sie eingewechselt wird, sollte es im Verlauf des Spiels für Deutschland knapp aussehen. „Wir glauben, dass es in die Nachspielzeit gehen könnte“, sagt Gerhardsson mit Optimismus.

Deutschland als einzige Mannschaft bei der WM noch ohne Gegentor

Im Turnier ist Deutschland bislang die einzige Mannschaft ohne Gegentor. Diese Serie soll auch in Rennes halten und mit dem Einzug ins Halbfinale weitergehen. „Wenn andere, gegen die sie gespielt haben, besser gewesen wären“, sagt Gerhardsson, „hätten sie auch einen Gegentreffer bekommen.“ Schweden kassierte drei, schoss acht. Von den vermeintlich leichteren Gegnern will die Bundestrainerin nichts hören. Die Konzentration gelte voll und ganz dem Viertelfinale.

