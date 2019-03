Nun hat es auch den FC Bayern erwischt. Raus gegen Liverpool, das Aus schon im Achtelfinale der Champions-League. Noch nicht einmal der Bundesliga-Primus hat also international die Kohlen aus dem Feuer holen können. Dieses Achtelfinale hat gezeigt: Die deutschen Teams hinken den steinreichen englischen Klubs hinterher. Das Duell Bundesliga gegen Premiere League jedenfalls hat einen klaren Sieger. Die Bilanz aus deutscher Perspektive? Ist verheerend.

Sicher, Hoffnungsträger Borussia Dortmund hat sich im Achtelfinale zumindest im Rückspiel wacker gegen die Hotspurs aus Tottenham geschlagen – unterm Strich fehlte dem BVB aber trotz allen Talents und jugendlichen Tatendrangs von Akteuren wie dem famosen Dribbelkönig Jadon Sancho noch die Klasse, um im Konzert der ganz Großen mit­zumischen. Am Ende standen, das ist die bittere Wahrheit, zwei klare Niederlagen, 0:4 Tore und ein verdientes Ausscheiden.

Und der dritte deutsche Vertreter, der FC Schalke 04? Bekommt bei ManCity, zugegebenermaßen ein Team der Extraklasse, die Hucke voll. 0:7 in einem Achtelfinale der Champions League. Was für eine Blamage. In dieser Verfassung haben die Königsblauen in der Königsklasse nichts verloren. Wie es dieses uninspirierte Team überhaupt ins Achtelfinale geschafft hat, ist ein Rätsel.

Auf Bayern München war eigentlich immer Verlass. Am MittwochaAbend jedoch hat’s einfach nicht gereicht.