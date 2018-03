Hintergrund Heynckes mit Königsklassen-Rekord: Elfter Sieg in Serie

Heynckes mit Königsklassen-Rekord: Elfter Sieg in Serie

Istanbul / DPA

Jupp Heynckes ist in der Champions League alleiniger Rekordhalter. Durch den elften Sieg in der Fußball-Königsklasse nacheinander liegt der 72-Jährige nun vor Louis van Gaal und Carlo Ancelotti. Der Niederländer und der Italiener gewannen jeweils zehnmal in Serie.



Datum Paarung Ergebnis Runde

02.04.2013 FC Bayern - Juventus Turin 2:0 Viertelfinale

10.04.2013 Juventus Turin - FC Bayern 0:2 Viertelfinale

23.04.2013 FC Bayern - FC Barcelona 4:0 Halbfinale

01.05.2013 FC Barcelona - FC Bayern 0:3 Halbfinale

25.05.2013 Borussia Dortmund - FC Bayern 1:2 Endspiel

18.10.2017 FC Bayern - Celtic Glasgow 3:0 Gruppenphase

31.10.2017 Celtic Glasgow - FC Bayern 1:2 Gruppenphase

22.11.2017 RSC Anderlecht - FC Bayern 1:2 Gruppenphase

05.12.2017 FC Bayern - Paris Saint-Germain 3:1 Gruppenphase

20.02.2018 FC Bayern - Besiktas Istanbul 5:0 Achtelfinale

14.03.2018 Besiktas Istanbul - FC Bayern 1:3 Achtelfinale

