Champions League Ilkay Gündogan begeistert mit Man City

Basel / Von Philip Dethlefs, dpa

Doppel-Torschütze Ilkay Gündogan war nach dem erfolgreichen Abend mit Manchester City natürlich bester Laune.

„Einen Doppelpack verbucht man nicht jeden Tag in der Champions League“, sagte er nach dem überragenden 4:0 (3:0) beim FC Basel der Deutschen Presse-Agentur und lachte, „und dann auch noch einen Treffer per Kopf nach einer Ecke“. Der frühere Dortmunder war im Achtelfinal-Hinspiel im Baseler St.-Jakob-Park der Mann des Spiels.

Trainer Pep Guardiola freute sich besonders für den deutschen Nationalspieler, der sich im vergangenen Herbst nach neunmonatiger Verletzungspause wieder zurückgekämpft hatte. „Gündo ist ein außergewöhnlicher Spieler“, schwärmte Guardiola. „Letzte Saison haben wir ihn sehr vermisst, als er verletzt war. Nicht nur seine Tore, seine Persönlichkeit im Spiel, er war fantastisch.“

Gündogans Tore (14./53. Minute) und Treffer von Bernardo Silva (18.) und Sergio Agüero (23.) sorgten für den höchsten Auswärtssieg eines englischen Teams in der K.o.-Phase der Champions League. „Wir waren nach Basels Gruppenphase gewarnt“, sagte Gündogan etwas überrascht. Die Schweizer hatten Manchester United geschlagen und ZSKA Moskau und Benfica Lissabon hinter sich gelassen. „Daher haben wir nicht damit gerechnet, dass es gleich im Hinspiel so ein Ergebnis gibt.“

Angesichts des guten Resultats ging das unerwartete Comeback eines weiteren deutschen Nationalspielers fast unter. Leroy Sané, der nach einer Sprunggelenkverletzung eigentlich erst in ein paar Wochen zurück erwartet wurde, kam nach 57 Minuten ins Spiel. „Zurück auf dem Platz mit einem Sieg“, twitterte der frühere Schalker anschließend, „ein perfekter Champions-League-Abend für uns alle“.

Das 4:0 bedeutet für Manchester City einen riesigen Schritt Richtung Viertelfinale. „Die Sache ist, dass es jetzt in allen Wettbewerben sehr gut für uns aussieht“, erklärte Gündogan. In der Premier League ist der Tabellenführer mit 16 Punkten Vorsprung auf Meisterkurs, im FA Cup steht City im Achtelfinale und im Ligapokal im Endspiel. „Aber auf der anderen Seite sind das auch nur gute Ausgangssituationen“, warnte Gündogan. „Nicht mehr und nicht weniger.“

Der 27-Jährige ist allerdings optimistisch, dass seine Mannschaft am Ende der Saison belohnt wird. „Wir sind aber alle hungrig und haben noch einiges vor diese Saison“, betonte er. „Wenn wir so wie in den letzten Wochen in den restlichen Spielen auftreten, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir sehr erfolgreich sein werden in der entscheidenden Saisonphase.“

Ob am Ende dann sogar das Quadrupel für Manchester City drin ist, wird sich erst in den kommenden Monaten zeigen. Eins steht für Ilkay Gündogan aber schon jetzt fest: „Es macht einfach extrem Spaß, in diesem Team zu kicken. Ich denke, da spreche ich nicht nur für mich, sondern für die ganze Mannschaft.“

